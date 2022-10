"Insieme in rosa" nel mese della prevenzione: ecco le iniziative

Follonica: Anche quest'anno Follonica si tinge di rosa in occasione del mese di prevenzione del tumore al seno. Durante tutto il mese sono tante le iniziative organizzate dall’associazione Insieme in Rosa Onlus in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Gli eventi sono finalizzati alla raccolta fondi per sostenere prevenzione, diagnosi e cura delle malattie oncologiche, coinvolgendo il Comune di Follonica e vari comuni limitrofi.



Sabato prossimo, 8 ottobre, verrà organizzato un torneo al Golf Club Punta Ala, il 10, invece verrà organizzato un “Notturno in rosa” a Castiglione della Pescaia. Si prosegue il 15 ottobre con il trekking a Paganico e il giorno seguente, il 16 ottobre, con un Moto e Vespa day tra Follonica, Caldana, Tirli e Castiglione. Infine il 23 ottobre verrà organizzato un torneo di tennis a Castiglione e una visita alla miniera a Gavorrano.

Nella foto una casa di via Cassarello addobbata per il mese della prevenzione