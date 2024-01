Inizio dell’anno nuovo con il comandante in vetrina!

Monte Argentario: Veramente un buon inizio 2024 per la promozione personale e di Artemare Club con il ritratto del comandante Daniele Busetto in bella mostra nella vetrina più grande dello Studio d’arte nel Corso di Porto Santo Stefano, il più importante dell’Argentario, realizzato da Mario Wongher artista e titolare della galleria, immagine pittorica che raffigura il presidente del sodalizio sul tender con il guidone della nota associazione "delle donne e degli uomini che amano il mare".







L’artista, geometra santostefanese doc, dipinge da più di 60 anni, la sua prima mostra all’età di 14 anni nelle sale dell’allora albergo Miramare, ora Hotel Baia d’Argento a Porto Santo Stefano, studioso delle varie tecniche di pittura, realizza acquerelli e quadri a olio molto richiesti e dedicati ai forestieri famosi eai personaggi locali, agli scorci di luoghi dell’Argentario, alle scene di vita e agli eventi locali. E’ stato scelto per il manifesto di due edizioni del Palio Marinaro e Artemare Club, lo ha omaggiato alcuni anni fa con la mostra “Donne, uomini e guzzi” presso la sede del sodalizio e in altre collettive d’arte del passato.







La tradizione del ritratto, in generale ogni rappresentazione di una persona secondo le sue reali fattezze e sembianze realizzata nell'ambito della pittura, della scultura, del disegno, della fotografia o anche per estensione la descrizione letteraria di una persona è antichissima e nell'arte esso rappresenta uno dei soggetti più rilevanti e diffusi. Artemare Club ha una collezione di opere di personaggi noti e meno noti del passato e del presente di proprietà del comandante Busetto che esporrà in un evento da non perdere nella primavera estate del nuovo anno.