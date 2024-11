Attualità Iniziativa. Dona la spesa in Coop Amiatina 15 novembre 2024

15 novembre 2024 230

230 Stampa

Redazione

Amiata: In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, Coop Unione Amiatina promuove l’iniziativa "Dona la spesa" nei propri negozi. Nella giornata di sabato 16 novembre è possibile donare prodotti di prima necessità. In tutti i punti vendita i clienti e i soci che lo desiderano potranno donare parte della loro spesa consegnandola ai volontari che si troveranno all'ingresso e all'uscita del supermercato oppure, laddove i volontari sono assenti, posizionandola nel carrello predisposto. Naturalmente un grosso grazie va agli impagabili volontari, ai componenti dei Comitati Soci e ai dipendenti Coop che, donando tempo e fatica, organizzano e coordinano il presidio. Un grande grazie a tutti quelli che doneranno quello che gli è possibile. Coop Unione Amiatina è presente con 28 punti di vendita nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa, Firenze e Viterbo. Dati al 31/12/2023: fatturato 95 milioni di euro, 52.652 Soci e 369 dipendenti Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Iniziativa. Dona la spesa in Coop Amiatina Iniziativa. Dona la spesa in Coop Amiatina 2024-11-15T16:43:00+01:00 154 it Dona la spesa in Coop Amiatina PT1M /media/images/abbadia-san-salvatore-dona-la-spesa.jpg /media/images/thumbs/x600-abbadia-san-salvatore-dona-la-spesa.jpg Maremma News Amiata, Fri, 15 Nov 2024 16:43:00 GMT