Inizia la preparazione del Circolo Pattinatori Grosseto di serie A1

Grosseto: Lunedì 2 settembre alle 18,30 si raduna in via Mercurio la squadra del Circolo Pattinatori 1951 Grosseto per dare il via alla preparazione in vista dell’inizio del campionato di serie A1, fissato per sabato 12 ottobre, con la trasferta sulla pista dell’Indeco Giovinazzo.



Il quintetto è stato affidato dal presidente Stefano Osti alle cure di Massimo Mariotti, che torna sulla panchina biancorossa dopo il trionfale campionato di serie A2 2019-2020, concluso anticipatamente per il Covid con il Grosseto che chiuse le sedici partite disputate con quindici successi e un pareggio, un record.

Il Circolo Pattinatori torna a sudare sulla pista amica “Mario Parri” dopo due stagioni da protagonista, con un quarto posto e una eliminazione in semifinale nel 2022-23 e un sesto posto e l’uscita ai quarti di finale contro il Follonica nel 2023-2024.

Massimo Mariotti, dopo le partenze di Mario Rodriguez, Adria Català, Alessandro Franchi e Max Thiel, è chiamato a dare il via a un nuovo corso, facendo leva su giovani promesse e sui veterani Pablo Saavedra, Stefano Paghi e Gaston “Tonchi” De Oro.

«Sono motivato, coinvolto perché è la squadra della mia città – dice l’allenatore Massimo Mariotti - ma non voglio paragoni con il passato. Mi aspetto un ambiente pulito e sano per aprire un nuovo corso. Sarà un anno zero, di ripartenza, il minor budget può incidere, ma non ci deve condizionare. Puntiamo innanzitutto a mantenere la categoria, dopo aver cambiato sette decimi della squadra dell’anno scorso, puntando tutto su un gruppo di giovani con grandi ambizioni».

«Prima di iniziare la preparazione – aggiunge Mariotti - non so il livello che possiamo avere, ma, ripeto vogliamo puntare innanzitutto a rimanere in serie A, aspettando l’ok dall’amministrazione comunale per il rifacimento dell’impianto di via Mercurio, che potrà permettere di valorizzare e di sviluppare maggiormente l’hockey in città, partendo dagli ultimi ottimi risultati a livello di prima squadra e giovanili».

Nelle prossime tre settimane gli undici moschettieri biancorossi lavoreranno in via Mercurio, anche con doppi allenamenti giornalieri, che serviranno a valutare l’organico a disposizione del coach Massimo Mariotti. Le prime uscite sono previste venerdì 13 settembre, con un doppio allenamento congiunto contro Scandiano e Sarzana, mentre per il 4 ottobre è già stato programmato un affascinante test contro il Forte dei Marmi campione d’Italia.

Mister Mariotti ha ufficializzato il secondo portiere, Gabriele Irace, promosso dalla serie B, e anche i giocatori che saranno aggregati alla prima squadra Mattia Giabbani ed Emanuele Perfetti. «Visionerò personalmente tutti i giovani che fanno parte della nostra cantera – sottolinea Mariotti – e a nessuno sarà preclusa la possibilità di giocare con la squadra di serie A1.

Al primo allenamento si presenteranno i nuovi arrivati, il 21enne Alberto Cabiddu (36 reti in 17 gare di serie A2 a Follonica), il portiere Filippo Fongaro, 21 anni, reduce da due ottime stagioni a Monza. Tre gli stranieri: Gabriel Cairo, classe 2004, spagnolo, uscito dal serbatoio del Barcellona, figlio della leggenda argentina Gaby Cairo. Arrivano dall’Argentina, invece, da San Juan, Matias Sillero, classe 1999, uno dei punti di forza dell’UVT e Francesco Barragan, classe 2000, ingaggiato dal Banco Ispanico, una delle eccellenze del campionato argentino.

Il Cp Grosseto sulla carta si giocherà la salvezza con Montebello, Novara, Monza, Sandrigo e Giovinazzo.

«Se saremo bravi a partire bene – conclude Mariotti - ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Mi aspetto grandi cose da Saavedra, Paghi e De Oro, che se confermeranno le prestazioni degli ultimi due anni, possono dare una grossa mano a una squadra che vuole continuare ad avere un bel feeling con gli appassionati, che invito ad amare e sostenere questi ragazzi».

La rosa del Circolo Pattinatori: portieri Filippo Fongaro, Gabriele Irace; esterni Stefano Paghi, Pablo Saavedra, Gaston De Oro, Alberto Cabiddu, Mattia Giabbani, Emanuele Perfetti, Gabriel Cairo, Mattias Sillero, Francesco Barragan.

Il calendario