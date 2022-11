Incontro pubblico con i Carabinieri per prevenire truffe agli anziani

“I consigli dell’Arma dei Carabinieri per prevenire truffe agli anziani” è il tema dell’incontro pubblico che si terrà mercoledì 23 novembre 2022 alle ore 17.00 nella sala consiliare del Palazzo Municipale a Porto Santo Stefano.



Monte Argentario: Tutta la popolazione è invitata alla conferenza inerente, tra l’altro, una eventualità che può riguardare tutti. Una iniziativa che rientra nella campagna di informazione per la sicurezza dei cittadini che l’Arma sta portando avanti in tutta Italia per cercare di debellare questi deprecabili episodi di microcriminalità. Una problematica, dunque, di estrema attualità in un periodo in cui anche nella nostra zona individui senza scrupoli approfittano della buona fede, soprattutto di anziani, per entrare nelle case e portare via soldi e oggetti preziosi.

Tanti i suggerimenti che verranno forniti, da come comportarsi di fronte a sconosciuti con fare sospetto, anche se si dichiarano appartenenti alla forze dell’ordine, ai più comuni tipi di truffe. Tentativi di intrufolarsi negli appartamenti e perpetrare furti spacciandosi come venditori a domicilio, falsi funzionari di pubbliche istituzioni, vecchi amici o amici di figli e parenti. All’incontro interverranno il Cap. Nicolò Lusito Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Orbetello e il Comandante della Stazione di Porto S.Stefano Mar.Magg. Alberto Piccirilli.