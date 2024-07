Incidente sulla strada provinciale dello Sbirro. Un ferito

Grosseto: Attivato alle ore 16:51 l’intervento del 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto nel comune di Grosseto sulla strada provinciale dello Sbirro. Ferito un uomo di 40 anni che è stato trasportato in PS Grosseto in codice 2.

Sono intervenuti l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Grosseto, i Vigili del fuoco di Grosseto e le forze dell'ordine.