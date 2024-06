Grosseto: Tragico incidente sulla Castiglionese nel tardo pomeriggio odierno. L’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto e l’automedica sono intervenuti per un incidente stradale. Una moto ed un furgone, per cause in corso di accertamento si sono scontrati.

Purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.