Incidente Firenze: Mazzeo incontra le rappresentanze sindacali

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana ha incontrato questo pomeriggio a palazzo del Pegaso Paola Galgani (Cgil), Roberto Pistonina (Cisl), Paolo Fantappié e Davide Macrì (Uil). Quindi è sceso in via Cavour per incontrare i partecipanti al presidio davanti alla Prefettura



Firenze: Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a seguito del crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze, ha incontrato a questo pomeriggio a palazzo del Pegaso i rappresentanti sindacali Paola Galgani, segretaria generale della Cgil Firenze, Roberto Pistonina, segretario Generale Aggiunto Cisl, e per la Uil il segretario regionale Paolo Fantappié e Davide Macrì, membro del Consiglio confederale.



Il presidente Mazzeo ha rinnovato ai rappresentanti sindacali il cordoglio e la vicinanza di tutto il Consiglio regionale, rinnovando l'impegno e la piena disponibilità a promuovere e mettere in atto tutte le iniziative che possano essere utili per diffondere sempre più la cultura della sicurezza sul lavoro e fare in modo che simili stragi non possano e non debbano ripetersi.

"Ho voluto ribadire ai sindacati che la Toscana è al loro fianco nella battaglia per un lavoro sicuro – ha dichiarato Mazzeo. - Di lavoro non si deve morire. Spero che questa battaglia di civiltà possa essere fatta senza alcuna distinzione di colore politico. Tutti insieme dobbiamo impegnarci per garantire a tutte e tutti un impiego sicuro e dignitoso proprio come prevede la nostra Costituzione"

Il presidente dell’Assemblea toscana è quindi sceso in via Cavour per prendere parte al presidio davanti alla Prefettura indetto dai sindacati e trasmettere personalmente la vicinanza delle istituzioni alle lavoratrici e ai lavoratori della Toscana.