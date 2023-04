Incidente: Centauro cade di moto. E' grave. Portato alle Scotte con Pegaso

Grosseto: I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti per un incidente stradale oggi poco prima delle ore 17:00 sulla strada provinciale che dalla SS1 Aurelia conduce a Montiano. Il sinistro è avvenuto sul tratto di strada che ricade nel Comune di Grosseto. Un uomo di 60 anni è caduto, per cause in corso di accertamento, dalla moto.

Subito soccorso dai sanitari il ferito è stato da prima trasportato in codice 2 all'ospedale di Grosseto. Successivamente, vista lo stato di salute, è stato programmato il trasferimento dell'uomo alle Scotte di Siena con Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti: automedica e Misericordia di Grosseto.