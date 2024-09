Incidente all’uscita Grosseto nord della SS Aurelia, tre feriti

Grosseto: Incidente stradale in prossimità dell’uscita Grosseto nord della SS Aurelia, al km 191+600 sulla corsia sud.

Per cause in corso di verifica da parte della Polizia Stradale di Grosseto, un pickup con a bordo due persone, ha tamponato un furgone con a bordo il solo conducente. Nell’urto il pickup si è ribaltato causando il ferimento delle due persone a bordo e dell’occupante il furgone che, all’arrivo sul posto delle squadra VF, erano già all’esterno dei mezzi e sotto le cure del personale medico presente.





La squadra VF ha effettuato tutte le verifiche di sicurezza con l’ausilio della Polizia Stradale, che ha temporaneamente interdetto il traffico della corsia sud della SS 1.