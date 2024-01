Dalla regione Incendi, in fiamme 26 ettari di bosco a Roccalbegna 22 gennaio 2024

Roccalbegna: Un incendio, attivo da ieri domenica 21 gennaio, sta interessando una vasta area di bosco in localitΓ Baccinello, nel comune di Roccalbegna (GR), dove stanno operando squadre dell'Organizzazione regionale antincendi boschivi e un elicottero della flotta regionale.

La stima della superficie coinvolta dalle fiamme Γ¨ al momento di circa 26 ettari di bosco. Sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni che si sono alternati sul posto, alcuni gruppi di addetti all'uso del fuoco e numerose squadre di operai forestali delle Unioni di comuni e del volontariato sono state impegnate, ieri pomeriggio e per tutta la notte, nelle complesse operazioni di spegnimento che si sono concluse pochi minuti fa. Le squadre continueranno a operare anche nelle prossime ore per effettuare la bonifica e la messa in sicurezza dell'area. Seguici



