13 ottobre 2022
In cinquanta al corso di ispettore ambientale: iniziate le lezioni

Redazione Grosseto: Si è tenuta la prima lezione del corso di ispettore ambientale comunale, nella sala del Museo di storia naturale, a Grosseto. Relatori nel corso dell'appuntamento sono stati l'assessore all'Ambiente Simona Petrucci e l'architetto Alessandro Bisdomini. “Hanno partecipato circa cinquanta iscritti – dice l'assessore Petrucci - che hanno potuto conoscere e approfondire le competenze dell'ispettore ambientale, oltre ai temi relativi al conferimento dei rifiuti, alla tariffa Tari, così come l'aspetto della tariffa puntuale di prossimo inserimento nel Comune di Grosseto”. Una volta concluso il corso, queste figure saranno incaricate di prevenire, vigilare e controllare le buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti per concorrere sia alla difesa del suolo e del paesaggio, che alla tutela dell’ambiente all’interno del territorio comunale.



