"Il teatro sulla Francigena": a QB si presenta il libro di Simone Pacini

Grosseto: In occasione del decennale de “Il teatro su due piedi”, pioneristico progetto di formazione teatrale su uno dei cammini più famosi al mondo realizzato dal Teatro Metastasio di Prato e dal Théâtre Ecole d’Aquitaine, mercoledì 26 aprile alle ore 18:00 alla Libreria Quanto Basta di Grosseto, Simone Pacini presenta il libro 𝐈𝐥 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐠𝐞𝐧𝐚. Trenta attori in cammino dalla Toscana alla Francia che racconta il progetto. Insieme a lui Irene Paoletti, attrice e direttrice artistica della compagnia AnimaScenica di Grosseto.



Il testo è il diario di bordo quotidiano del laboratorio itinerante. Particolarità del progetto è stata l’alternanza tra momenti di trekking – un totale di circa 300 chilometri a piedi tra la via Francigena toscana e la regione della Lot-et-Garonne in Francia, passando dalla Corsica e da Marsiglia, Capitale della Cultura 2013 – e di teatro - con uno spettacolo bilingue rappresentato nelle piazze e nei teatri, in situazioni uniche come le celebrazioni del Settimo Centenario della nascita di Giovanni Boccaccio a Certaldo, il festival della Viandanza a Monteriggioni e il camping urbano Yes We Camp a Marsiglia. L’evento, nella sua unicità e multidisciplinarietà, ha messo in relazione i territori, la formazione teatrale, l’arte e il turismo, favorendo il dialogo tra le nazioni e tra le generazioni.