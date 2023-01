Il Rotary di Massa Marittima effettua la piantumazione degli alberi

Massa Marittima: Con il nuovo anno ha ripreso a pieno ritmo l'attività di service del Rotary Club di Massa Marittima. Come annunciato nel corso della conferenza stampa dello scorso anno indetta dal Comune di Massa Marittima relativa ai lavori di sistemazione dell'intero parco di Poggio, questa mattina è stata effettuata la piantumazione di 4 nuovi arbusti all'interno dell'area verde. Un fazzoletto di terra che, di fatto, è stato adottato dal club massetano per sostenere l'opera di rimboschimento e di mantenimento del principale polmone verde della città.

Alla presenza dell'assistente del governatore del Distretto 2071 Susanna Biagini e dell'assessore alla Cultura e al Turismo Irene Marconi è stata quindi eseguita la messa dimora dei tigli che, di fatto, andranno a sostituire le piante precedentemente rimosse.





"Abbiamo puntato fin da subito su un'azione di questo tipo - ha commentato il presidente Carlo Vivarelli - considerando quanto sia importante la cura del verde e quanto sia fondamentale offrire un supporto concreto per il suo mantenimento. Adottare un'area verde significa innanzi tutto coltivare una sensibilità che possa educare al maggior rispetto dell'ambiente e sia di autentico esempio per tutta la comunità. In questa annata abbiamo voluto coinvolgere i soci in attività che li vedrà protagonisti in prima persona; come ad esempio prendere una pala in ano e scavare delle buche per piantare alberi."

"E' bello constatare come lo spirito di cooperazione tra Comune di Massa Marittima e Rotary abbia prodotto un'inziativa di questo tipo - ha affermato invece l'assistente del governatore Susanna Biagini - Lo stesso Paul Harris auspicava che tra isituzioni e il Rotary potessero nascere spazi virtuosi di collaborazione per dare forma e sostanza a progetti di grande valore come questo".

La piantumazione dei tigli è stata possibile grazie al generoso contributo della ditta Multi F Service sas di Iury Fontani che ha effettuato i lavori di scavo e a ha messo a disposizione in modo del tutto gratuito uomini e mezzi a supporto dell'iniziativa.