Il progetto per la nuova pensilina fotovoltaica all’ospedale Misericordia

Obiettivo: 80 tonnellate di anidride carbonica in meno all’anno e risparmio energetico

Grosseto: Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per una nuova pensilina fotovoltaica per l’ospedale Misericordia di Grosseto. Il lavoro prevede un minor impatto ambientale ed economico e l’ottimizzazione delle risorse energetiche. È con questo obiettivo che la direzione dell’Asl Toscana sud est ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di una pensilina che avrà il duplice effetto di riparare le autovetture e di produrre energia elettrica pulita a totale beneficio dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Per la realizzazione di questo progetto, del costo complessivo di circa 930mila euro, l’Azienda sanitaria richiederà un cofinanziamento di fondi europei gestiti dalla Regione Toscana tramite il bando «Programma regionale Toscana Fesr 2021-2027 - Azione 2.2.1 Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici», di prossima scadenza. La pensilina fotovoltaica, prevista nel parcheggio dei dipendenti sito a sud dell’ospedale Misericordia, è stata progettata per fornire 145 kWp di potenza elettrica per il nosocomio di Grosseto ed è caratterizzata da larghezza di 10 metri e una lunghezza di oltre 70, in modo da consentire l’installazione di circa 250 pannelli fotovoltaici ad altissima efficienza e riuscirà ad autoprodurre ogni anno quasi 200mila kWh di energia elettrica, ovvero il consumo annuo di 70 famiglie. Con questo intervento, inoltre, l’impronta ecologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto verrà ridotta di 80 tonnellate di anidride carbonica all’anno. «Continuiamo il percorso di efficientamento energetico intrapreso da tempo – sottolinea il direttore generale, Antonio D’Urso - che ha portato l’Azienda ai primi posti nazionali in tema di efficientamento energetico, come dimostra la seconda posizione a livello nazionale raggiunta dall’Azienda allo Smart Hospital Award 2023». Seguici



