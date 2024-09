Il primo giorno del XXIII Festival Internazionale di Letteratura Resistente a Pitigliano

Pitigliano: Sarà incentrata sul tema “Memoria e Materia” la ventitreesima edizione del Festival internazionale di Letteratura Resistente, che inizia domani, mercoledì 4 settembre, a Pitigliano, nell’area delle ex “Macerie”, nel centro storico del borgo, organizzato dalle associazioni Strade Bianche e Fa Pensiero APS e dalla Biblioteca Comunale “F. Zuccarelli”, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e in collaborazione con Fondazione Marco Pannella, Radio Radicale, Centro Culturale Fortezza Orsini APS e Pro Loco “L'Orso” di Pitigliano.



IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Alle ore 16:00 il Festival si aprirà con l’inaugurazione delle due mostre: “Giuseppe Romani – Studi e bozzetti” a cura di Carlo Fè, che sarà esposta sulle vetrate delle ex Macerie, e “L'esodo degli emigranti”, esposizione dei dipinti di Patrizia Diamante dedicati alla poesia omonima di Antonio Gamberi, nei locali sotterranei delle libreria Strade Bianche in via Zuccarelli, 25.

Alle ore 18:00 verrà presentato il libro, della collana “Pannellini”, Il brasato dell’onorevole Sciascia e l’affaire Moro di Alessandro Tessari, con l’autore, Valter Vecellio e Marcello Baraghini.

A seguire la presentazione del libro, sempre della collana “Pannellini”, No al Concordato di Bruno Zevi, con Maurizio Turco e Marcello Baraghini.

Infine, alle ore 21:00 presentazione del libro di Giuseppe Romani, deceduto nel 1991, Pitigliano, L’apocalisse del 7 giugno 1944, preziosa testimonianza del bombardamento di Pitigliano di cui quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario, con Elisabetta Peri, Marcello Baraghini, Beatrice Romani e Letizia Romani.

Durante tutta la durata del Festival, alle Macerie sarà presente il banco dei libri “usato sicuro” di Tommaso Terraneo.

L’ingresso al Festival è libero.