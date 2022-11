Il Polo L.Bianciardi in diretta streaming con il “FESTIVAL DEI GIOVANI” di Gaeta

Grosseto: Gli studenti della IV Professionale Servizi Commerciali hanno partecipato a due eventi online organizzati dal Festival dei Giovani che si svolge a Gaeta nelle giornate del 22, 23 e 24 novembre.



Il Festival dei Giovani è la più grande piazza di incontro, confronto e formazione per centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutta Italia, una kermesse di workshop, seminari, competizioni e concerti. L’evento si svolge a Gaeta, città sul litorale laziale, che ben rappresenta lo spirito del Festival: punto di incontro tra nord e sud, tra ragazze e ragazzi che desiderano confrontarsi, mettersi in gioco e crescere; ma l’evento è anche piattaforma interattiva che trasmette in streaming le giornate del Festival.





Gli incontri seguiti dagli studenti sono stati: "Le competenze che cerchiamo" in collaborazione con Coca-Cola HBC Italia e "L'idea diventa start up" in collaborazione con Confindustria e lo sartupper co-founder di Serenis.





Per Coca-cola è intervenuta la Responsabile Risorse Umane Laura De Micco che ha raccontato il suo percorso professionale e messo in luce le caratteristiche e le competenze ricercate oggi dalle aziende; per le start up è intervento lo sartupper co-founder di Serenis che ha raccontato come è nata la sua idea di start up innovativa.

L’incontro, che rientra nei Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento, è stato oggetto di riflessioni e motivo di dibattito guidato dalla docente Stefania De Robbio, organizzatrice dell’evento.