Il mercatino “Sgombera tutto” ritorna il 3 e il 4 dicembre

Bolsena: “Sgombera tutto” a Bolsena raddoppia. Dopo il successo delle prime due date, il mercatino ecologico e sociale promosso dalla Pro loco Bolsena, in collaborazione con la biblioteca comunale di Bolsena e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, torna il 3 e il 4 dicembre, dalle 9,30 alle 18, alla sala espositiva Cavour.

“Il primo appuntamento è andato oltre le più rosee aspettative – fanno sapere dalla Pro loco Bolsena -. Posti esauriti tra gli espositori non professionisti e tantissimi visitatori ci hanno spinto a riproporre l’iniziativa”. Con una semplice offerta si potranno acquistare libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, oggettistica varia, vecchi arnesi e attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, tessuti, accessori nuovi, giochi, modellismo e tutto quello che, pur non avendo un valore artistico o storico, avrà l’opportunità di rinascita senza subire lo “sgarbo” del rifiuto. “Un’ottima occasione per “accaparrarsi” qualcosa di utile senza spendere una fortuna soprattutto nel rispetto dell’ambiente circostante e in vista delle feste di Natale – concludono dalla Pro loco Bolsena -. Ci auguriamo che ci sia una partecipazione di pubblico ancora maggiore”.

(foto d'archivio)