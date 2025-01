Il Lions Club Alta Maremma celebra il centenario Pucciniano con le arie del compositore

Domenica 19 gennaio un concerto lirico alla Fondazione Museo Santa Cecilia di Massa Marittima con la soprano Lucia Golini, il tenore Marco Rencinai e Gloria Mazzi al pianoforte

Massa Marittima: Il Lions Club Alta Maremma, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, celebra il centenario in memoria di Giacomo Puccini con un concerto lirico che vedrà l'esecuzione di tutte le arie più note del celebre compositore, in programma domenica 19 gennaio alle ore 17.30 nel suggestivo scenario della Fondazione Museo Santa Cecilia in corso Diaz 28 a Massa Marittima. Il concerto vedrà protagonisti Gloria Mazzi al pianoforte (musicista, docente, presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto), il tenore Marco Rencinai e la soprano Lucia Golini. L'ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione chiamando il numero 329 6661086.

Lucia Golini, soprano lirico leggero, è diplomata in pianoforte al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina e in canto lirico al Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia. Ha iniziato il suo percorso nel canto nel 1998 con piccole parti, perfezionandosi nel frattempo con il mezzosoprano Franca Mattiucci e collaborando in diversi progetti teatrali. Nel 1999 è entrata a far parte dell'agenzia di Leone Magiera, direttore d'orchestra modenese, e ha iniziato un percorso che l'ha portata a girare vari teatri in Italia e all'estero con produzioni tra le quali “Pelléas et Mélisande”, “Bohème”, “Rigoletto”, “Elisir d'amore”, “Traviata” e “Nozze di Figaro”. Solista in diversi gruppi cameristici e orchestrali, è stata protagonista di concerti in Italia e in Francia, Germania, Danimarca, Galles. Ha insegnato in diverse scuole di musica nella provincia di Grosseto.

Il tenore Marco Rencinai è laureato in Storia della musica all'Università di Roma “Tor Vergata” con Agostino Ziino, è diplomato in sassofono al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia e in canto all'Istituto “Briccialdi” di Terni. Ha studiato all'accademia Cubec di Modena con il soprano Mirella Freni. Ha vinto il 66° Concorso “Belli” della Comunità europea per cantanti lirici di Spoleto e ha partecipato alle produzioni del Teatro lirico sperimentale, che lo hanno visto impegnato nelle maggiori produzioni del festival spoletino. È tra i componenti del Cat Ensemble, gruppo di musicisti e compositori che si propongono di esplorare e far conoscere la musica contemporanea e del XX secolo e ha eseguito prime assolute dei maggiori compositori italiani, tra i quali Boccadoro, Taglietti, Guarnieri, Cera, Gregoretti. Collabora con i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino in concerti in Italia e all'estero. È docente di canto e musica d’insieme al Liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto e all'Istituto “Pinsuti” di Sinalunga.

Gloria Mazzi ha studiato all’Istituto musicale di Grosseto sotto la guida della docente Bonizzella Meossi, si è diplomata al Conservatorio di Campobasso nel 1998, ha perfezionato la sua formazione con il maestro Maurizio Barboro, ha conseguito il diploma di Didattica della musica nel 2008 al Conservatorio “Puccini” della Spezia e nel luglio 2010 il diploma abilitante per l’insegnamento del pianoforte all’Istituto “Mascagni” di Livorno. Ha partecipato a numerose manifestazioni musicali nelle stagioni concertistiche del Comune di Grosseto, del Comune di Castiglione della Pescaia (in concerti in memoria del maestro Solti) e nel Comune di Saturnia, esibendosi sia in qualità di solista che di componente di formazioni cameristiche. In duo e in trio si è esibita all’Istituto Normale di Pisa, a Ponsacco, Siena, Lucca e Firenze. Con la soprano Lucia Golini ha tenuto vari concerti nella provincia di Grosseto. In duo con il violinista Claudio Cavalieri si è esibita in una serie di concerti nel Galles. È docente di Pianoforte e musica d’insieme al Liceo Musicale di Grosseto. È presidente della sezione Agimus di Grosseto e si occupa della direzione artistica delle stagioni musicali “La voce di ogni strumento”, “Musica in ospedale” e “Giovani in musica” per musicisti under 30. Con Luca Provenzani è responsabile della direzione artistica del progetto “Attraverso i suoni”.