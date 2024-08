Foyer Teatro Fonderia Leopolda, ore 20:30. Lezione di jazz a cura di Maurizio Franco. Chiostro Fonderia Leopolda, ore 23.30

Follonica: La Olga Amelchenko Quartet è una band internazionale che riunisce giovani musicisti attivi della scena jazz parigina. Attraversando barriere e frontiere, stabiliscono una vivida comunicazione attraverso la musica e lottano per una forma di espressione multiculturale. La band apre un campo di sperimentazione, attraverso il quale le composizioni della giovane sassofonista fondono le sue influenze del jazz moderno con il Folk e il Rock.



In apertura il quartetto di Lorenzo Simoni, che include alcuni dei migliori giovani musicisti in Italia: il repertorio proposto è caratterizzato da composizioni originali che mettono in risalto ed uniscono le esperienze di ciascun componente. Il progetto è prodotto dal progetto Nuova Generazione Jazz, progetto nato nel 2018 e promosso da I-Jazz con l’obiettivo di comunicare, condividere e promuovere la nuova scena jazz italiana a livello nazionale e internazionale.

In apertura alle 20:30 presso il Foyer del Teatro Leopolda di Follonica la lezione di jazz a cura di Maurizio Franco “Il jazz in Russia e nei paesi dell'Est dagli anni Venti alla caduta del muro di Berlino”.

Il jazz in Unione Sovietica e negli altri paesi dell'ex patto di Varsavia come territorio da scoprire e di cui tracciare il percorso socio-culturale e musicale, un mondo sconosciuto ai più e assolutamente straordinario e inaspettato.

In chiusura alle 23:30 presso il Chiostro Fonderia Leopolda in collaborazione con Android Feelings Lazy Lazarus live con Waterloop dj set.

Luigi Da Rin, in arte Lazy Lazarus, è un cantautore nato a Firenze. La sua musica è il frutto di una commistione di generi e linguaggi, di passato e presente. Le radici del suo stile sono tracciabili in alcuni classici del pop rock e folk anni ‘60/’70 e in certe scene di rock alternative indipendenti degli anni ‘80 e ‘90.

Tommaso Brandini è un produttore e musicista con base a Firenze. Sotto l’alias waterloop inizia una ricerca ispirata dalle influenze raccolte negli anni, dal jazz contemporaneo alle colonne sonore italiane di Alessandro Alessandroni o Piero Umiliani, mischiando anche l’hip-hop.

Posto unico numerato: intero 15 € - 13 € ridotto (under 25 e soci Arci) + d.p.

Abbonamento Grey Cat Follonica € 48 (+ diritti di prevendita)

Abbonamento Grey Cat On The Road € 40 (+ diritti di prevendita)

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline Metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il FAI – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze

Info: www.eventimusicpool.it – 055240397 – info@eventimusicpool.it

Biglietti: www.eventimusicpool.it