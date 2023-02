Il fotografo aquesiano David Fusi fa il suo esordio nella cinematografia

Acquapendente: Il geologo e fotografo professionista aquesiano David Fusi fa il suo esordio nella cinematografia entrando nello staff tecnico di riprese del film “Gli artigli dell’aquila: blades in the darkness” prodotto da Aspide 1UG e J&K Media Partner e diretto da Alex Vissani. Un horror/action girato interamente a Tirana, in Albania, con gran parte delle riprese all’interno di un bunker costruito durante l’ex regime comunista. In condizioni estreme, con temperature che sfioravano i meno 10 gradi, Alex Visani e la sua troupe hanno realizzato un horror pieno di azione, colpi di scena e immancabili momenti splatter.

Scritto da Lorenzo Lepori, che nel film interpreta anche il ruolo del crudele antagonista,e Visani stesso, il film vede il gradito ritorno di Manuela Arcuri in un ruolo oscuro e inusuale, e Francesco Rossini (Dracula 3D, Effetto notte) nonché la presenza di Arnold Damazzeti, astro nascente del cinema balcanico. Tirana 1997. Il caos nato, dopo la caduta del regime comunista, ha dato origine ad una guerra civile sanguinosa. Matia, un ragazzino povero, è violentemente bullizzato dai suoi coetanei e, sfuggito dalla loro aggressione, si rifugia in un bunker abbandonato. Ma nel luogo spettrale, Matia, scoprirà che c’è un orrore sconosciuto che lo aspetta. Tirana 2022. Davide, Giulia, Nua e Adrian stanno progettando il loro futuro: aprire un locale di tendenza sfruttando un vecchio bunker abbandonato. Ma un elemento del gruppo, in realtà, ha un vecchio debito da saldare con un giro di pericolosi criminali locali. E così all’interno del bunker il gruppo di ragazzi vedrà i propri sogni tramutati in un incubo senza fine. Un orrore, finora sepolto nel luogo, verrà alla luce… con delle lame assetate di sangue. Sostenuto dalle musiche di Daniele Marinelli e Dave Tavanti e irrobustito dagli effetti speciali di Jacopo Tomassini, Ferruccio Carubini e lo special make up di Eleonora D’Angelo, Gli artigli dell’aquila si presenta come un horror dai tratti esasperati e dall’atmosfera che rimanda agli anni Ottanta e Novanta.

Nel cast, fra gli altri, Ingrid Monacelli, Ismail Shino, Ermir Jonka, Ilirda Bejleri e il giovanissimo esordiente Matia Çobanaj. Vincitore al Demonic FilmFest in Canada per la migliore scenografia, il film è stato selezionato da numerosi festival internazionali tra i quali il prestigioso Razor FilmFest di Bruges, il Los Angeles Horror FilmFest, Il Dracula FilmFest in Romania, l’Atlanta FilmFest e l’Astrophobia FilmFest in Canada.