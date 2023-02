Il CP Hobbystore impone il pareggio alla corazzata Giovinazzo nella sesta di A2

Grosseto: L’Hobbystore Circolo Pattinatori Grosseto fa tremare l’Indeco Giovinazzo, costretto al pareggio (5-5) alla pista Mario Parri, nella sesta giornata di serie A2. I ragazzi di Carlo Gucci, al termine di una sfida appassionante, divertente e di ottimo livello tecnico, hanno giocato alla pari con la favorita numero uno per il salto in serie A1, muovendo la classifica in una delle partite più difficili dell’anno. Saitta e compagni sono stati anche due volte in vantaggio, con una grande prova di carattere; si sono trovati sotto per 5-4, ma Riccardo Salvadori a 4 minuti dalla fine ha regalato un punto d’oro



Alla corazzata pugliese sono bastati diciassette secondi dal via per passare in vantaggio: Santeramo ha battuto Bruni con un tiro dalla sinistra. Colamaria al 4’ potrebbe raddoppiare ma Colamaria si vede neutralizzare un tiro diretto all’attento Bruni. Il Circolo Pattinatori reagisce e crea alcuni pericoli alla porta difesa da Dangelico. Il pareggio arriva dopo dieci minuti di gioco con un gran tiro di Francesco Borracelli dalla propria metà campo che si va a insaccare alle spalle del portiere del Giovinazzo. All’11’ Santeramo riporta in vantaggio gli ospiti con un rigore piazzato a mezz’altezza alla sinistra di Bruni. Il Grosseto è vivo: i tentativi di Salvadori, Battaglia e Alfieri sbattono su Dangelico, mentre Bruni s’oppone a Fede. Un gran tiro di Bianchi dalla destra colpisce il palo alla destra del portiere e finisce in rete. E’ il meritato 2-2 che premia la vivacità dei ragazzi di Carlo Gucci.





Al 5’ della ripresa Bianchi infila il tiro diretto, con un gran tiro sulla destra del portiere, concesso per il decimo fallo degli ospiti, e porta per la prima volta in vantaggio l’Hobbystore. A 18’37 dalla fine l’arbitro assegna un rigore dubbio ai pugliesi: Bruni ferma il tiro di Santeramo, che riprende la pallina e deposita in fondo alla rete per il 3-3. Il fallo da espulsione di Correa consente a Salvadori di andare al tiro diretto e batte nuovamente Dangelico per il 4-3. Il Giovinazzo, che ha colpito anche alcuni pali, si getta in avanti alla ricerca del pareggio ma la difesa grossetana resiste fino al 15’, prima del tiro di Colamaria che trova il 4-4, Un minuto dopo Correa firma il vantaggio del Giovinazzo. Dangelico si distende in bello stile per fermare il gran tiro di Salvadori. Le emozioni non sono finite e Michele Nerozzi, a 4’11 dalla fine trova il 5-5. A 28” dalla sirena l’Hobbystore rimane con l’uomo in meno per l’espulsione di Alessandro Saitta ma riesce a mantenere la porta inviolata e conquistare un pareggio strameritato, con il portiere che ferma l'ultimo tentativo di Bianchi.

Hobbystore Grosseto-Indeco Giovinazzo 5.5

HOBBYSTORE GROSSETO: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Giusti, Alfieri, Battaglia, Bianchi. All. Carlo Gucci.



INDECO GIOVINAZZO: Dangelico, Belgiovine; Santerano, Depalma, Dilillo, Turturro, Camporeale, Correa, Colamaria, Mezzina. All. Pino Marzella.



ARBITRO: Edoardo D’Alessandro.



RETI: nel p.t. 0’17 Santeramo, 10’01 Borracelli, 10’59 Santeramo (rig.), 21’44 Bianchi; nel s.t. 4’37 Bianchi, 6’23 Santeramo, 8’37 Salvadori, 14’07 Colamaria, 15’08 Correa, 20’49 Salvadori.



NOTE: espulsione temporanea (2’) Bianchi, Borracelli, Correa, Colamaria, Saitta.

nelle foto mister Carlo Gucci e il portiere Tommaso Bruni (foto Manuel Urracci)