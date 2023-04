Il CP Edilfox espugna la pista di Sarzana in gara1 dei quarti di finale

Grosseto: L’Edilfox Grosseto si presenta nei quarti con una sontuosa vittoria esterna (5-2) sulla pista del Gamma Sarzana, al termine di una partita che ha visto la squadra grossetana più compatta e ben organizzata in campo, che ha sfruttato ogni occasione per battere Corona e per portare a casa un successo che vale oro, in vista di gara2, in programma sabato prossimo sulla pista Mario Parri.



L’inizio di gara 1, disputata sulla pista del Vecchio Mercato, è molto equilibrato con un leggero predominio territoriale del Circolo Pattinatori, grazie ai tentativi di Mount, Franchi, Rodriguez e Nacevich che terminano a lato o vengono fermate dal portiere locale, mentre Menichetti deve intervenire solo dopo 2’55 sul tiro di Garcia.

A sbloccare la gara ci pensa German Nacevich al 10’ con una bella azione dalla destra che l’argentino conclude con un gran tiro dalla distanza che va ad infilarsi alla sinistra di Corona. Al 12’ Menichetti respinge la punizione di prima di Ortiz, concessa per il fallo di Rodriguez su festa. In power play il portiere biancorosso si salva due volte sull’assedio ligure. La gara si anima, con il Sarzana che spinge in avanti e rischia forte su un contropiede di Rodriguez. A 8’25 il Gamma trova la parità con Borsi che trova la deviazione vincente sotto porta.

La “Big Red Machine” reagisce immediatamente e nei cinque minuti e mezzo alla fine del primo tempo mette l’ipoteca alla gara con una doppietta di Alex Mount: l’inglese al 22’ è il più veloce a raccogliere il tiro di Rodriguez respinto da Corona e a 1’15 dalla fine si libera di Garcia e mette in rete in acrobazia. Nella ripresa al Grosseto bastano 54 secondi per calare il poker con una rete sotto porta di capitan Saavedra che chiude virtualmente la gara. Alonso prova a riaprirla con un veloce contropiede concluso con un “alza e schiaccia” ma i grossetani non cedono di un centimetro e continuano a fare il loro gioco. Negli ultimi quindici minuti di gioco il Grosseto deve rinunciare all’infortunato Alessandro Franchi, vittima di un incidente (colpo ad un ginocchio) in uno scontro di gioco.

A 9’ dalla fine il Sarzana perde De Rinaldis, che si vede sventolare il rosso sotto il naso per un brutto fallo su Stefano Paghi. Saavedra con grande freddezza firma il 5-2 dal dischetto con una conclusione spettacolare. Per il capitano è arrivata così la doppietta. Il portiere Menichetti mette la parola fine alla gara parando la punizione di Ortiz a 8’13 dalla fine. Sarzana potrebbe avvicinarsi anche a 4’ dalla fine, ma Menichetti è ancora una volta pronto sul tiro diretto di Borsi. Il secondo portiere Bianchi nega invece a Cabella, a 100 secondi dalla fine, la gioia del sesto gol. Il Grosseto controlla fino alla fine e porta a casa un successo superlativo, accompagnato dall’applauso della sua curva.

La situazione. Preliminari playoff: Valdagno-Bassano 4-3, 1-1; Vercelli-Monza 4-3, 4-3. Gara1 Quarti di finale Valdagno-Trissino 6-3, Galileo Follonica-Gds Impianti Forte dei Marmi 2-1 (dopo tempi supplementari), Gamma Sarzana-Edilfox 2-5, Engas Vercelli-Wasken Lodi 1-3. Sabato gara2 a campi invertiti.

Gara1 Quarti di finale, Gamma Sarzana-Edilfox Grosseto 2-5

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

GAMMA SARZANA: Corona, Bianchi; Rispogliati, Festa, Garcia, Borsi, Perroni, Alonso, Ortiz, Francesco De Rinaldis. All. Paolo De Rinaldis.

ARBITRI: Claudio Ferraro, Marco Rondina.

RETI: nel p.t. 9’39 Nacevich, 16’34 Borsi, 21’32 Mount, 23’45 Mount; nel s.t. 0’54 Saavedra, 3’31 Alonso, 16’07 Saavedra.

NOTE: espulsione definitiva Francesco De Rinaldis al 17 s.t.; espulsione temporanea Rodriguez al 12’ del p.t.