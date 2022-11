Montefiascone: Il Comune di Montefiascone accanto alla Scuola che cresce in qualità, con in prima linea la Sindaca Giulia De Santuis.

40 anni e non sentirli per l’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa, progettato nel 1983 dall’Artchitetto Meli.





All’inaugurazione dell’anno scolastico anche il Presidente della Provincia Alessandro Romoli e la Dirigente Scolastica.





Puntatina della prima cittadina poi al plesso scolastico Alessandro Manzoni per la tradizionale settimana del libro. “Bellissima manifestazione accanto agli insegnanti ed agli studenti delle Seconde Medie”, sottolinea la De Santis, “a cui ho partecipato già in passato ed alla quale sono tornata volentieri in nuova veste. Occasione di confronto con le nuove generazioni, che hanno mostrato per l’occasione occhi attenti e vigili al nostro territorio. Nelle loro parole la capacità di fornire spunti di riflessione e critica costruttiva nei confronti di chi come noi amministra per migliorare la realtà in cui viviamo. Un grazie al personale docente perché se i ragazzi hanno raggiunto questo target idee è soprattutto merito loro”.