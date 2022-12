Il Comune di Grosseto supporta il progetto “SportArte”

Grosseto: Durante la sua ultima seduta, la Giunta ha approvato il sostegno del Comune di Grosseto a “SportArte”, il progetto dell’associazione sportiva dilettantistica Skeep a sostegno dell’attività sportiva dei ragazzi disabili. L’iniziativa è rivolta a circa settanta persone disabili che svolgono, con il supporto dei volontari, attività di atletica paralimpica, tiro con l’arco, calcio, nuoto, ippoterapia e bocce, in maniera completamente gratuita.



“Crediamo fermamente – commentano in proposito il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – che l’impegno verso una società sempre più inclusiva e rispettosa di ogni diversità non debba mai venire meno, anzi. È proprio questo il momento in cui, per contrastare il rischio sempre più incombente di vedere accentuate differenze e squilibri, è necessario moltiplicare ogni sforzo. In tal senso, l’attività sportiva continua a rappresentare un vero e proprio motore di aggregazione sociale che, oltre alle evidenti ricadute positive sulla salute e sul benessere, è diventato un veicolo di vero e proprio sostegno per tutte quelle persone, in particolare i più giovani, che vivono una condizione di disabilità o di svantaggio. Ecco perché siamo felici – concludono – di sostenere concretamente l’associazione sportiva dilettantistica SKEEP in un progetto come “SportArte”, che abbiamo ritenuto davvero importante per favorire l’inclusione e l’integrazione sociale di tutti i partecipanti”.