Il Comune di Grosseto aderisce alla XII Giornata Nazionale del trekking urbano

Il 31 ottobre si celebra la Giornata Nazionale del Trekking Urbano. L’edizione 2024 è dedicata al tema “Natura ad Arte: memoria, artificio, paesaggio”, un’occasione per esplorare il nostro patrimonio culturale e ambientale attraverso percorsi che raccontano la storia e l’evoluzione del territorio.

Grosseto: Il Comune di Grosseto, attraverso l’ufficio turismo, propone due itinerari che mettono in risalto la trasformazione del paesaggio della Maremma, in particolare durante il processo di bonifica.

Programma della giornata:

La mattina i partecipanti sono invitati a una visita in canoa sul fiume Ombrone, uno dei protagonisti delle bonifiche storiche della zona. La partenza è fissata per le ore 10 dal ponte ciclo-pedonale sull’Ombrone. Il percorso, lungo 2 km e della durata di circa 2 ore, offrirà un’opportunità unica per esplorare non solo le bellezze naturali del fiume, ma anche il suo significato storico e culturale, evidenziando come abbia influenzato la vita e l’economia della città nel corso dei secoli.

Il secondo appuntamento avrà luogo alle ore 15 in piazza Ettore Socci, dove i partecipanti si uniranno per un percorso urbano di 3 km che durerà circa 3 ore. Durante la passeggiata, saranno visitati luoghi emblematici legati alla storia del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tra cui l’archivio di Stato, che conserva documenti storici dell’ufficio dei Fossi, e il monumento a Ettore Socci, figura chiave nella lotta contro l’Estatatura. Sarà inoltre possibile ammirare la statua del Granduca Leopoldo II di Lorena, simbolo di un buon governo e del progresso nelle bonifiche, e visitare la sede storica del Consorzio Agrario, dove si trovano esempi di pompe e strumenti utilizzati per la gestione delle acque.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale commentano: “Il Comune di Grosseto partecipa con piacere alla XXI Giornata Nazionale del trekking urbano. Si tratta di un’importante occasione per scoprire il nostro territorio da una nuova prospettiva, attraverso iniziative che celebrano l’arte, la natura e la sostenibilità. Invitiamo tutti a partecipare e a trascorrere del tempo insieme, apprendere e condividere esperienze che rafforzano il legame con il nostro patrimonio culturale e ambientale".

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio informazioni turistiche al numero 0564-488573 oppure la cooperativa Le Orme al 0564-416276. È possibile anche inviare un’email a info@grossetoturismo.it