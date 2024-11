Il Comune di Arcidosso organizza il servizio pre-scuola

Arcidosso: Il Comune di Arcidosso in collaborazione con L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ha attivato il servizio pre-scuola alla scuola primaria di Arcidosso per rispondere ai bisogni delle famiglie in difficoltà nella gestione dei tempi di conciliazione scuola-lavoro.

Il servizio, che sarà totalmente gratuito per le famiglie, consiste nella sorveglianza e assistenza a favore dei minori iscritti alla primaria, nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 8:00.

Il comune invita i genitori interessati a presentare apposita richiesta scaricabile la seguente linkhttps://www.comune.arcidosso.gr.it/index.php/tutte-i-bandi-e-gli-avvisi/503-attivazione-servizio-pre-scuola-a-s-2024-2025 da consegnare all’Ufficio Servizi educativi dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetano entro il 7 novembre 2024 nelle seguenti modalità:

Pec all’indirizzo: unione.amiata.gr@postacert.toscana.it

Consegna a mano

Per maggiori informazioni contattare: Menichetti Sandra Tel. 0564/965231, Benanchi Alessandra 0564/965247.

Il comune precisa quanto segue:

Il servizio alle famiglie sarà gratuito e totalmente a carico del Comune di Arcidosso;

Sarà accolto un numero massimo di iscrizioni pari a 30;

Il servizio sarà svolto mediante l’impiego di personale dedicato;

Saranno accolte esclusivamente richieste qualora entrambi i genitori abbiano un orario di lavoro che non consenta loro di accompagnare il figlio nel normale orario scolastico.

Il servizio sarà affidato alla cooperativa Il Quadrifoglio.