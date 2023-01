Il CNVA torna in mare con il Campionato invernale e con i corsi di vela gratuita

Monte Argentario: Si, il prossimo sabato riparte il 46esimo Campionato Invernale del Circolo Nautico e della Vela Argentario di Cala Galera con il ritorno in mare della grande flotta con 38 imbarcazioni iscritte e il pomeriggio alla clubhouse verrà presentato l’accordo di collaborazione tra lo storico Circolo e gli Istituti Superiori dei comuni di Monte Argentario e Orbetello, portato avanti dal vice presidente dello yacht club dott. Maurizio Belloni con la dirigente scolastica professoressa Luisa Filippini e il prof. Bruno Felleca. Il documento prevede di trasmettere agli studenti di detti istituti superiori l’arte marinaresca e la conoscenza dello sport della Vela con gli istruttori federali Francesco Iazzetta e Lucas Antony Bovari e la possibilità a tutti gli studenti interessati di effettuare lezioni di vela due volte a settimana fino alla fine dell’anno scolastico.



Artemare Club che segue tutto il Campionato Invernale di Vela piu' antico del Promontorio e non solo plaude l’iniziativa del CNVA e ricorda che l’accordo è tra i più importanti ad oggi in linea con quanto prevede la progettazione e la realizzazione di attività ludico motorie e sportive legate alla disciplina della vela tra il MIUR e la FIV del maggio dello scorso anno, perché l’attività sportiva in generale e in particolare quella velica rappresenta una dimensione e un veicolo fondamentale per la formazione della persona e segnatamente dei giovani per l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità relazionali funzionali alle attività professionali, a modelli di vita eco sostenibili, alla crescita di una coscienza civile e alla cultura della convivenza pacifica, dell’accoglienza e dell’inclusività delle diverse culture. Alle ore 18 segue un interessante e utile incontro di yachtingbcon Gennaro Aveta, "stazzatore" ORC International e responsabile del centro di calcolo Altura FIV, che illustrera' le ultime novità del “mondo” ORC.

Artemare Club plaude i dirigenti del CNVA per le continue conferenze culturali e le attività di intrattenimento per i tanti velisti partecipanti al Campionato e l’onorevole esempio di collaborazione e aiuto agli istituti superiori del territorio e alle amministrazione comunali di Monte Argentario e Orbetello per un futuro migliore della loro gioventù.