Il Circolo Pattinatori Papini Under 11 terzo al torneo di Scandiano

Grosseto: Si è conclusa con un prestigioso terzo posto l'esperienza del Circolo Pattinatori Grosseto Papini Under 11 al “1° Futura Hockey Camp Cup” che si è svolto a Scandiano, organizzato dalla Rotellistica. Nella manifestazione internazionale (al via anche una rappresentazione francese, l’Aura), che ha visto la presenza di 24 squadre in 4 differenti categorie (U11, U13, U15 con una squadra femminile, U17), i ragazzini di Fabio Bellan hanno dimostrato la qualità del loro organico, tenendo testa ad avversari ben preparati, finendo per vincere due gare su tre.



Nella giornata inaugurale il Cp Papini ha iniziato con una sconfitta contro l’Hockey Valdagno (3-1), con Bordan a segno per i biancorossi. Immediato il riscatto grossetano contro la corazzata Hockey Roller Bassano (2-0), grazie alla doppietta di Amerighi. I piccoli atleti di Bellan, grazie al successo di Valdagno su Bassano (4-1), si sono piazzati al secondo posto nel girone eliminatorio e hanno avuto accesso alla finale per il 3°-4° con l’Hockey Novara 1924. Le due squadre hanno dato vita a un confronto divertente che si è chiuso sul 2-2. Per il Grosseto sono andati a segno Gabriele Sorbo e Spinosa. Per stabilire la vincitrice s’è dovuto ricorrere ai tiri diretti. Bordan e Alice Sorbo sono andati a segno, il Novara li ha sbagliati entrambi, ipnotizzato dal portiere Andrea Conti.

La formazione del Cp Papini U11: Alice e Gabriele Sorbo, Tommaso Spinosa, Elias Bordan, Nicholas Uguzzoni, Niccolò Amerighi, Andrea Conti. Allenatore Fabio Bellan. Dirigenti: Alessandro Spinosa, Gianluca Sorbo.