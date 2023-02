Il Circolo Pattinatori Edilfox a caccia del secondo posto

Mercoledì il posticipo con il Monza



Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox, a tre giorni dall’incredibile sfida europea sulla pista di Bassano, si rituffa mercoledì sera alle 20,45 nel campionato di serie A1. I ragazzi di Michele Achilli sono chiamati a misurarsi, sulla pista Mario Parri, con il Teamservicecar Monza, un quintetto che si sta giocando un posto nei playoff con Valdagno e Sandrigo. In palio, oltre ai tre punti, c’è la possibilità di sistemarsi nuovamente al secondo posto solitario della classifica, dopo la pesante sconfitta casalinga del Lodi (8-0) contro il Trissino, nella gara disputata sabato scorso. La formazione brianzola, battuta da Saavedra e compagni all’andata per 6-2, è un’avversaria storicamente impegnativa, ma la voglia di riscattare l’uscita dalla competizione europea moltiplicherà le motivazioni dei padroni di casa.

«Arriviamo a questo turno infrasettimanale - dice l’allenatore grossetano Michele Achilli – mentalmente e fisicamente stanchi dopo la maratona di sabato sera al PalaUbroker, ma i ragazzi sono carichi e desiderosi di tornare subito alla vittoria. Il Monza non è un cliente facile e per questo servirà la massima attenzione per cinquanta minuti».

Achilli esprime un desiderio: «Mi piacerebbe vedere l’impianto di via Mercurio pieno di tifosi. Questa squadra merita il sostegno della sua gente, di una curva che canti per tutto il tempo, come abbiamo visto a Bassano. La gara di sabato sera, con la nostra rimonta nel finale dei tempi regolamentari e la conclusione arrivata all’ultimo tiro di rigore, è stata una pubblicità clamorosa per questo sport bellissimo. Il pubblico grossetano, purtroppo, non va di pari passo con le prestazioni della squadra e mi auguro che mercoledì sera accorrano in tanti a sostenerci e a farci sentire meno la fatica».

Nella gara d’andata, in via Mercurio, l’Edilfox è andata al riposo sotto 2-0, a causa delle reti subite da Tamborindegui al 4’ e Galimberti al 21’. Nella ripresa la rimonta è partita da Alessandro Franchi dopo tre minuti e mezzo; dopo le reti di Mount e Paghi tra il 10’ e l’11, il Grosseto è tornato avanti, chiudendo sul 6-2 con la doppietta finale di Tonchi De Oro. I lombardi scenderanno in Maremma per riagganciare almeno il Sandrigo, che non è andato oltre il pari contro il Viareggio, che ha presentato per la prima volta in panchina il grossetano Raffaele Biancucci. Una gara, quella del Cp, ha prendere con le molle, ma da vincere obbligatoriamente in vista di una serie di scontri terribili che metteranno i maremmani, da sabato prossimo, di fronte a Forte dei Marmi, Valdagno e Bassano in trasferta, Trissino e Lodi in casa. E per rimanere nella zona alta della graduatoria serviranno il cuore e la grinta di sabato scorso a Bassano.

I convocati: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Arbitrano Matteo Galoppi e Donato Mauro.

Le gare disputate sabato: Sandrigo-Viareggio 2-2, Vercelli-Sarzana 1-2, Lodi-Trissino 0-8.

I posticipi di mercoledì: Valdagno-Montebello, Cp Grosseto-Monza, Bassano-Forte dei Marmi, Follonica-Montecchio Precalcino.

La classifica: Trissino 49; Lodi 37; Sarzana 36; Edilfox Grosseto 35; Forte dei Marmi 33; Follonica 32; Bassano 31; Vercelli 28; Sandrigo 19; Monza e Valdagno 18; Viareggio 11; Montecchio Precalcino 9; Montebello 7.