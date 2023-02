Cultura & spettacolo Il Circo delle "bolle di sapone in su" arriva a Grosseto 21 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Per la prima volta a Grosseto arriva IL CIRCO DELLE BOLLE DI SAPONE IN SU, uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto viene spinto dagli intrattenibili protagonisti della scena. Bolle che scaturiranno da strumenti immaginifici o dalle semplici mani. Bolle che si andranno a mescolare con le danze e le clownerie, dove il pubblico sarà coinvolto in un'animazione continua tra sketch, incanto e gioia, un mix irresistibile che lascerà tutti a bocca aperta. Una produzione che conta più di 1000 repliche tra l'Italia e la Francia e che approda sul magico palco del Teatro Moderno di Grosseto per portare la gioia e lo stupore delle danze tra le bolle di sapone. Una creazione di Michelangelo Ricci, con Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi, Giusi Salvia. Animazione di Sala Giuseppe Scavone e Soledad Flemma. Tutte le info: Whatsapp 3470174052 - ribolle@gmail.com - sito www.ribolle.it Biglietti disponibili su www.vivaticket.com Seguici





