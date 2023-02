Politica Il candidato alla segreteria del Pd toscano Emiliano Fossi domani in Maremma 9 febbraio 2023

9 febbraio 2023 147

147

Redazione Grosseto: Emiliano Fossi, candidato alla segreteria del Pd toscano, domani venerdì 10 febbraio sarà in Maremma. Questi gli appuntamenti della giornata: Ore 11.30: primo incontro alla Palomar in piazza Dante a Grosseto , presente anche Giuseppe Provenzano, vicesegretario Pd

, presente anche Giuseppe Provenzano, vicesegretario Pd Ore 16.00: a Niccioleta visita al cippo in onore ai caduti

visita al cippo in onore ai caduti Ore 17.30: incontro pubblico presso il bike garage, in via Butigni 4, a Massa Marittima

Ore 20.00: cena presso la Piscina Comunale Follonica in via Raffaello Sanzio. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Il candidato alla segreteria del Pd toscano Emiliano Fossi domani in Maremma Il candidato alla segreteria del Pd toscano Emiliano Fossi domani in Maremma 2023-02-09T11:30:00+01:00 100 it Ecco gli appuntamenti di Emiliano Fossi, candidato alla segreteria del Pd toscano, che domani venerdì 10 febbraio sarà in Maremma. PT1M /media/images/Maremma-10-febbraio-Emiliano-Fossi.jpg /media/images/thumbs/x600-Maremma-10-febbraio-Emiliano-Fossi.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 09 Feb 2023 11:30:00 GMT