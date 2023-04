Il Big Mat Bsc è waterproof: vince anche gara due sotto la pioggia

I biancorossi nella gara del pomeriggio si sono imposti per 6-3 contro il Nettuno 2, allo stadio Simone Scarpelli



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto si aggiudica anche gara due e mantiene la vetta del girone. Nonostante la pioggia, i biancorossi si sono imposti per 6-3 contro il Nettuno 2, allo stadio Simone Scarpelli.

La squadra di casa passa in vantaggio al terzo inning con Rodriguez Reyes, Backstrom e Cinelli che si prendono casa base, portando il Big Mat Bsc sul 3-0. Nella quarta ripresa è la volta di Piccini ad aumentare il divario tra le due formazioni. La reazione del Nettuno si fa vedere nel quinto e nel sesto inning, quando i laziali accorciano le distanze siglando tre punti. Ma sempre nella sesta ripresa, Diaz firma il 5-3 biancorosso. Nel settimo inning, infine, la chiude Funzione portando il risultato definitivo sul 6-3 per la squadra di casa.

Successione punti

Nettuno 2: 000 012 000

Big Mat Bsc Grosseto: 003 101 10X

Battitori

Nettuno 2: Colalucci 3 (0/4), Ludovisi 2 (0/2, Guardia Villa 0/0, Messina 0/0, Polanco Marcantonio 0/0), Cianfriglia 4 (0/2), De Angelis 6 (2/4), Di Persia 5 (2/4), Visalli DH (1/2), Piras 7 (1/4), Mazzanti 9 (1/3, D’Alessio 0/1), Tomei 8 (1/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 9 (2/5), Diaz 5 (0/4), Rodriguez Reyes 6 (2/4), Scull Zayas DH (1/5), Backstrom 3 (0/2), Cinelli 2 (2/5), Pasquini Sweed 8 (1/3), Luciani 4 (0/2), Funzione 1/1), Cappuccini 7 (1/3).

Lanciatori

Nettuno 2: Guardia Villa (4.0 Ip, 7 H, 4 R, 4 Er, 5 Bb, 3 So), Messina (2.1 Ip, 3 H, 2 R, 2 Er, 1 Bb, 2 So), Polanco Marcantonio (1.2 Ip, 1 Bb);

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (5.0 Ip, 4 H, 5 So), Faria Acosta (0.2 Ip, 1 H, 2 R, 2 Er, 2 Bb, 1 So), Doba (2.1 Ip, 3 H, 1 Bb, 3 So), Marquez Coronado (1.0 Ip, 1 So).

Arbitro capo: Marco Taurelli - Arbitro 1B: Fabrizio Fabrizi

Foto di Noemy Lettieri.