Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli a Godo per mantenere la seconda poltrona

Grosseto: Prende il via il girone di ritorno della poule scudetto con il Bbc Grosseto Spirulina Becagli impegnato stasera venerdì (alle 20,30) e domani sabato (16,00 e 20,30) allo stadio “Casadio” di Godo in un trittico fondamentale per la corsa al secondo posto nel girone B.



Il manager Jairo Ramos Gizzi dovrà per la prima partita rinunciare al terza base cubano Jorge Barcelan, alle prese con una contrattura al polpaccio, ma anche a Yuri Sarrocco (disponibile comunque sabato) e al terza base Riccardo Gentili.

Con il Campidonico Torino, che insegue ad una lunghezza di ritardo, impegnato sul campo amico di “Passo Buole” contro l’Unipol Sai Bologna (mercoledì i felsinei hanno vinto il recupero con Parmaclima per 4-3), Sgnaolin e compagni hanno l’occasione di conquistare vittorie decisive in vista dello scontro diretto del prossimo fine settimana allo stadio Jannella.

Nella gara d’andata, con l’Hort@ Godo, il Bbc Grosseto ha vinto gara1 (8-7) dopo quattro inning supplementari, dopo sei inning dominati da Jonathan Carbo, e gara3 (5-2), ma ha dovuto arrendersi nella gara pomeridiana degli italiani a Matteo Galeotti (2-5).

La sfida più incerta appare quella di venerdì con i pitcher stranieri in pedana, anche se Jonathan Carbo è una garanzia. Il pitcher cubano è cresciuto notevolmente in queste settimane e la sua palla veloce è diventata difficilissima da battere, come dimostrano le 14 eliminazioni al piatto collezionate contro il Collecchio. L’assenza di Barcelan sarà colmata dall’esperto Riccardo Ferretti che metterà la sua esperienza per fermare le battute dei romagnoli, per continuare a cullare il sogno della semifinale scudetto.

La formazione della Spirulina Becagli: Carbo lanciatore; Biscontri ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Ferretti, Herrera interni; Chelli, Albert e Loardi esterni; Franceschelli o Fancellu battitore designato.