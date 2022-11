I pianisti Diego Benacci e Gala Chistiakova vincono il Pianistico Internazionale Roma

Grosseto: I pianisti Diego BENOCCI e Gala CHISTIAKOVA che da anni dirigono a Grosseto i progetti del Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie” sono risultati Vincitori del Primo premio assoluto alla trentunesima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Roma” - Sezione duo 4 mani.

Il prestigioso concorso pianistico internazionale, aperto a giovani musicisti di tutto il mondo ospita nella grande città eterna più di 100 partecipanti ogni anno, da 80 paesi dei cinque continenti!

Da trent’anni, la manifestazione è ancora unica nel suo genere nel panorama capitolino, confermando il suo prestigio e la sua natura di luogo d’incontro e scambio culturale tra i giovani pianisti da ogni parte del mondo. Il Concorso si fregia con orgoglio della Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica Italiana.





“Da anni dedichiamo tanto tempo ed energie a questa formazione con la quale abbiamo portato le nostre interpretazioni in Italia e all’estero nell’ambito di tantissimi festival e stagioni concertistiche. Questo riconoscimento ricevuto allo storico concorso pianistico internazionale di Roma da parte di una prestigiosa Giuria è particolarmente importante per il nostro duo e arricchisce non solo il curriculum ma anche la nostra esperienza musicale” - dicono Diego e Gala.

Le Commissioni giudicatrici del concorso sono formate da eminenti rappresentanti del mondo concertistico, didattico e giornalistico, provenienti dall’Italia e dall’estero e per la sezione Duo a Quattro Mani risultava quest’anno composta da Marcella CRUDELI (ITA) Presidente della Giuria, Salvatore BARBATANO (ITA), Maria Teresa CARUNCHIO (ARG-ITA), Cinzia PENNESI (ITA), Franco Carlo RICCI (ITA), Marek SZLEZER (POL), Rosalba VESTINI (ITA).

Tra le opere presentate al Concorso oltre a Mozart, Brahms e Liszt anche brani del pianista e compositore italiano Marco Sollini che era presente alle audizioni.

Mercoledì 16 Novembre al Teatro Palladium di Roma in occasione del Concerto Finale alle ore 20.30 Diego e Gala suoneranno la celeberrima Rapsodia Ungherese n.2 di Franz Liszt e saranno premiati pubblicamente insieme agli altri vincitori assoluti della manifestazione.

Prossimo appuntamento a Grosseto dove sarà possibile ascoltare il Duo sabato 3 Dicembre alle ore 17.00 presso la suggestiva ex Chiesa dei Bigi nel Centro Storico in occasione dei Concerti dell’"Autunno in Bianco e Nero" di Recondite Armonie.