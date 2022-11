I Madrigalisti di Magliano festeggiano Santa Cecilia

Appuntamento a Magliano in Toscana, sabato 19 novembre alle ore 19:15, nella chiesa della SS. Annunziata.

Magliano in Toscana: In occasione della festività di Santa Cecilia i Madrigalisti di Magliano in Toscana omaggiano la Festa dei Musicisti con un importante concerto. L’evento si svolge nell’ambito dei festeggiamenti del 150° anniversario della nascita di Lorenzo Perosi, insigne compositore che fu direttore della Cappella Sistina per circa cinquanta anni. Il concerto ha ottenuto il prezioso patrocinio del PEROSI FESTIVAL 2022 di Tortona, città natale di Perosi.



I protagonisti saranno, oltre ai Madrigalisti di Magliano, il Quintetto d’archi e il primo Corno dell’Orchestra Sinfonica Romana, il baritono solista Davide Maria Gentile Prati e l’organista Davide Bucci, diretti dal M° Walter Marzilli. In programma musiche di Mozart, Franck, Busto, Bartolucci e, naturalmente, di Lorenzo Perosi. Appuntamento a Magliano in Toscana, sabato 19 novembre alle ore 19:15, nella chiesa della SS. Annunziata.