I gemelli tedeschi di Zeiskam in visita a Roccastrada

Una nutrita delegazione è ospite nel nostro territorio per apprezzarne le eccellenze



Roccastrada: Sono 21 i gemelli tedeschi che questa settimana stanno soggiornando a Roccastrada per una visita al territorio, per salutare le istituzioni ed apprezzare le tante eccellenze che vanno dai luoghi di interesse fino alle specialità culinarie. Si rinnova così dopo il forzato periodo di lontananza dovuta alle restrizioni, il patto di gemellaggio sottoscritto oramai 21 anni fa a seguito del quale sono stati numerosi i momenti di condivisione e interscambio di esperienze grazie anche alla profonda collaborazione con le associazioni del territorio che hanno garantito sempre una pronta ed attenta ospitalità.

Ed anche in questa occasione, grazie proprio al supporto delle associazioni il nutrito programma prevede visite a Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Grosseto e Siena, della Cripta di Giugnano oltre alla visita con degustazioni ad alcune aziende che producono specialità locali. I gemelli sono stati graditi ospiti anche del Sindaco/Presidente della Provincia Francesco Limatola che li ha ospitati per un saluto istituzionale nella sala del consiglio del palazzo della Provincia.

Non mancheranno le occasioni per far apprezzare il buon cibo con cene a tema che si terranno al Podere Bettarello, per finire con la cena finale di venerdi 7 a Torniella, allietata dalle note della Banda di Torniella e dalle melodie intonate dal Coro dei Concordi di Roccastrada. Sabato mattina sarà la volta dei saluti e la delegazione ripartità alla volta di Zeiskam con l’auspicio di ospitare al più presto i gemelli roccastradini.