Cultura I Dynamite 36 in concerto al The Cage di Livorno 25 aprile 2023

25 aprile 2023 114

Redazione Grosseto: Una giovane band quella Toscana dei Dynamite36 formatasi circa 4 anni fa con l’intento di credere fortemente nel proprio progetto. Diciamo che fino ad ora ci sono riusciti, visto che in breve tempo hanno sempre raggiunto livelli più alti.

Partiti con varie serate nei locali subito una bella esperienza, suonano in Olanda ma la loro voglia di fare musica cresce e nasce l’esigenza di comporre brani propri. Il primo pubblicato nel 2020. Si cimentano su vari talent con ottimi risultati fino a raggiungere il palco di XFACTOR 2022 dove la precoce eliminazione non toglie entusiasmo alla band che li vede subito protagonisti di una nuova uscita con “OGNI NOTTE” a giugno ma soprattutto la vittoria dell’edizione di AreaSanremo 2022 con a capo direttore artistico Amadeus con il brano “TRAVI”. Successivamente nella settimana del festival di Sanremo 2023 i Dynamite36 si sono esibiti sul palco esterno Suzuki stage in piazza Colombo. Il 29 Aprile saranno a Livorno al The Cage theater nel contest di Emergenza Live, una nuova sfida per questa giovane band che in pochissimo tempo sta ottenendo buoni riscontri. I Dynamite36 sono Tommaso Ninci voce, Francesco Bezzini chitarra, Niccolò Governi Basso, Nicola Giomi batteria e Raffaele Faralla Tastiere.

