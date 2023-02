I Dynamite 36 a Sanremo 2023 sul palco Suzuki Stage

Grosseto: La giovane band toscana in queste ore si trova già a Sanremo per promuovere il loro ultimo singolo “TRAVI” che li ha visti tra i 20 vincitori dell’edizione 2022 di AreaSanremo.

Nella giornata di mercoledì 8 Febbraio saranno impegnati in una serie di interviste radiofoniche nelle postazioni delle emittenti sparse per la città della musica in più si esibiranno in alcuni locali della città.



Ma la sorpresa viene all’ultimo dalla produzione di AreaSanremo con una chiamata per esibirsi il giorno 9 Febbraio in Piazza Colombo sul Suzuki Stage, il palco esterno a pochi passi dal’Ariston dove nelle ore diurne si esibiranno i migliori artisti emergenti presentando al pubblico di Sanremo la loro musica, tra brani editi e inediti, cover e reinterpretazioni di grandi artisti della musica italiana e internazionale. Mentre la sera sul palco andranno in scena artisti già affermati da Piero Pelù, Nek, Annalisa e tanti altri.

I Dynamite36 suoneranno nella tarda mattinata di giovedì 9 febbraio, esperienza indelebile per i 5 giovani musicisti che stanno portando avanti il loro progetto musicale con serietà da circa tre anni.





La band è composta da Tommaso Ninci 19 anni (voce) di Venturina (LI), Francesco Bezzini 18 anni (chitarra) di Piombino (LI), Nicola Giomi 19 anni (batteria) di Piombino (LI), Raffaele Faralla 19 anni (tastiere) di Grosseto e Niccolò Governi 22 anni (basso) di Grosseto.