I cori maremmani in concerto nella Chiesa di San Giuseppe

Grosseto: Domani giovedì 20 giugno per la Festa della Musica i cori polifonici della provincia di Grosseto canteranno nel capoluogo nella Chiesa di San Giuseppe (via Sauro, 21). Un appuntamento, organizzato dall’Associazione Cori della Toscana, significativo sia per la varietà dei generi musicali che si potranno ascoltare sia per la qualità delle compagini corali della provincia, alcune delle quali vantano una storia ultracentenaria.

I primi ad esibirsi saranno i coristi dell’Ager Cosanus di Monte Argentario, diretti da Alessandro Alocci. Poi sarà la volta del Coro dei Concordi di Roccastrada, diretto da Stefano Pioli, quindi dei Madrigalisti di Magliano in Toscana, diretti da Walter Marzilli, del Coro dei Minatori di Santa Barbara di Massa Marittima, diretto da Maurizio Morgantini, del Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble di Grosseto, diretto da Carla Baldini, per finire con la Corale Puccini di Grosseto, diretta anche questa da Walter Marzilli.

Il programma attraverserà tre secoli di storia della musica, dai classici della musica sacra polifonica come l’Ave Verum di Mozart o il Jubilate Deo di Domenico Bartolucci, fino a sonorità più recenti del repertorio pop (Yesterday dei Beatles) e soul/gospel (People, get ready!).

Un’occasione veramente interessante di confronto, di ascolto e di condivisione fra realtà musicali diverse, ma accomunate dall’identica passione per la musica vocale. Il concerto avrà inizio alle 21, l’ingresso è gratuito.