Hockey: Serie B, Blue Factor la Coppa Italia è tua

Castiglione della Pescaia: A Trissino il Castiglione batte nettamente per 8-4 l'Amatori Vercelli. La squadra di Paghi e Bracali gioca una partita perfetta. Faelli segna 5 gol e Donnini para tutto. E' la prima coccarda tricolore nella storia del club

Apoteosi Blue Factor: nella finalissima della Coppa Italia di serie B, il Castiglione di Paghi e Bracali stende il quotato Amatori Vercelli della coppia Tataranni e Romero, e porta in Maremma per la prima volta nella storia la coccarda tricolore. Sugli scudi l'intera squadra biancoceleste che ha illuminato per 50' il pala Dante di Trissino, capace di giocare al meglio e resistere nei momenti cruciali ai piemontesi. 5 gol per Faelli, doppietta di Santoni e gol su punizione di Cornacchini, l'under15 decisivo in molte azioni. Il punteggio poteva essere addirittura più lungo, visto che da fermo i maremmani hanno segnato solo un gol su 5 tentativi.

«Una gioia immensa, incredibile - ha detto il presidente dell'HcC Marcello Pericoli alla fine della gara - abbiamo vinto contro una squadra di veterani come quella del Vercelli che alla vigilia faceva paura. Tutta la squadra è stata fantastica, non ci sono altre parole. Abbiamo meritato di portare la Coppa Italia in Maremma. Grazie ai tanti tifosi che ci hanno sostenuto in questa trasferta veneta ea tutto lo staff».

La partita è iniziata con una fase di studio, poi dopo 4' i primi lampi. Faelli imbecca Santoni davanti alla porta che devia per l'1-0. L'Amatori Vercelli reagisce dopo pochi secondi: l'argentino Romero, tornato apposta per la finale dal Sud America, infila l'angolino basso per l'1-1. La partita è aperta, con “Aldo” Donnini in gran giornata che para tutto. Al 13' il 15enne Cornacchini, imprendibile per tutti, innesca Santoni che da destra spedisce alle spalle di Errico, 2-1. Romero per proteste si becca il blu, ma il portiere gialloverde ferma la punizione di Montauti. Cornacchini al 18' serve ancora alla perfezione Faelli che mette dentro il 3-1. Poi nell'ultimo minuto succede di tutto: blu a Santoni e Bernabè che si strattonano e secondo blu a Romero per un fallo su Nobili, ad una manciata di secondi dalla fine. Faelli va al tiro libero dai 7 metri e quaranta, para Errico. Nulla può però il portiere emiliano ad inizio del secondo tempo, in power play, Faelli al volo incrocia da destra e porta sul 4-1 la Blue Factor. L'Amatori Vercelli, come il Castiglione sostenuto da un bel manipolo di tifosi in tribuna, stenta questa volta a reagire. Cornacchini recupera la pallina a centro pista e serve ancora uno scatenato Faelli: il bomber solo davanti al portiere è micidiale, 5-1. La partita rimane comunque viva. Gori abbatte Faelli e si prende il blu: questa volta ci pensa Cornacchini a segnare la punizione del 6-1 maremmano che sembra chiudere i conti dopo 4' e mezzo. Al 7' il fallo di Santoni provoca il rigore: Tataranni spara fuori, e poi Donnini per tre volte consecutive dice di no agli attaccanti piemontesi. Dopo due minuti Bergamin, appostato sul secondo palo trova il pertugio per il 6-2. E' una fase con i gialloverdi che spingono molto e rischiano qualcosa. Tarsia abbatte Santoni: Nerozzi tira il rigore addosso a Errico all'11'. Il Vercelli dopo un paio di minuti spreca un clamoroso contropiede, 2 contro zero e sul rovesciamento di fronte Nerozzi serve Faelli che al volo insacca il 7-2. La gara rimane vibrante con il Castiglione che “vede” il traguardo e perde qualche pallina di troppo. A metà tempo blu a Matteucci che abbatte Tataranni: l'ex Nazionale italiana mette dentro all'angolino basso la punizione di prima del 7-3. Ora sono i biancocelesti a sbandare: appena un minuto e mezzo e Bergamin recupera a centro pista s'invola solitario verso la porta e beffa Donnini, 7-4. Gli ultimi cinque minuti sono elettrici: l'Amatori Vercelli ci crede alla clamorosa rimonta con il Castiglione che cerca di gestire pallina e cronometro. Nerozzi non trasforma la nuova punizione del decimo fallo vercellese. Tataranni si prende il secondo giallo e il blu, che porta al tiro libero Montauti: Errico para. Anche Romero però, sul decimo fallo biancoceleste, è fermato da uno straordinario Donnini. Il gol del definitivo 8-4 lo realizza ancora Faelli in contropiede solitario.Per il Castiglione è la prima Coppa Italia della storia in tutte le categorie.

Finale Coppa Italia serie B - Trissino

Amatori Vercelli-Blue Factor Castiglione 4-8

AMATORI VERCELLI: Fabio Errico, (Daniele Chiavaro); Davis Kadara, Giseppe Tarsia, Massimo Tataranni, Riccardo Bernabè, Andrea Gori, Ariel Romero, Davide Bergamin. Tutto. Massimo Tataranni.

FATTORE BLU CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shariff); Roman Matteucci, Brando Santoni, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Michele Nerozzi, Francesco Cornacchini, Filippo Montauti, Tommaso Bracali. Tutto. Federico Paghi.

ARBITRO. Giacomo Vischio e Alberto Fabris di Thiene.

RETI : pt (1-3) 4'19 Santoni (C), 4'42 Romero (V), 13'28 Santoni (C), 18'08 Faelli (C); st 1'12 e 2'42 Faelli (C), 4'29 pp Cornacchini (C), 8'00 Bergamin (V), 12'10 Faelli (C), 12'22 Tataranni (V), 13'46 Bergamin (V), 24'43 Faelli (C).