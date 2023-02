hockey, Serie A2, la Blue Factor non si ferma

Guarguaglini: «Bene la vittoria contro il Follonica, partita tirata»



Castiglione della Pescaia: Bel pareggio per l’under19 a Follonica. Sconfitte per l’under15 e l’under13 Il successo nel derby contro l’Acea Follonica mantiene la Blue Factor al comando della classifica del girone B di serie A2.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita tirata, difficile da gestire – ha detto l’attaccante del Castiglione Diego Guarguaglini – il risultato è dalla parte nostra. Purtroppo creiamo molto ma in fase conclusiva andiamo un pò a peccare. La classifica del Follonica inganna molto, sono una squadra con tanti talenti che hanno vinto lo scudetto dell’under17 e non sono gli ultimi arrivati».

Bel pareggio per l’under19 di Enrico Mariotti: al Capannino contro il Follonica B di Franco Polverini finisce 1-1, al termine di una gara davvero combattuta. Alla rete nel finale di primo tempo di Mattia Polverini ha risposto poco dopo Brando Santoni per l’1-1, che non cambierà più nella ripresa. Niente da fare per l’under15: al Casa Mora la capolista Pumas Ancora Viareggio vince senza troppi problemi per 12-5. Sconfitta con on ore dell’under 13 di Alessandro Brizzi: i giovani castiglionesi rimangono attaccati al Camaiore fino a metà della ripresa per poi cedere 8-3.