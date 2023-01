Hockey Serie A2: la Blue Factor fa la festa al Sarzana

Successo senza discussioni, 7-2, per i biancocelesti di Aloisi, che dominano e allungano nella ripresa. Infortunio a Buralli. Nei recuperi sconfitte per l’under19 e l’under 15 contro i Pumas



Castiglione della Pescaia: Blue Factor travolgente nella seconda giornata di serie A2. Al Casa Mora il Castiglione di Alberto Aloisi stende il Gamma Innovation Sarzana per 7-2, dominando la partita. Unico neo l’infortunio a Federico Buralli, che potrebbe tenere l’attaccante fuori per qualche settimana. Il Sarzana non aveva giocato la scorsa settimana a causa dell’allagamento della pista del Vecchio mercato, e l’allenatore-giocatore Matteo Pistilli doveva saggiare la forza dei suoi. Inizio guardingo poi al settimo fuoco alle polveri. Ungari supera Saitta, e nemmeno il tempo di battere da centro pista che Buralli cannoneggia il pari. La gara rimane godibile: sul blu a Angeletti che aggancia Buralli, Brunelli spara fuori la punizione. Poi il blu lo becca Buralli: Saitta stoppa Pistelli. Anche Del Gatto stende Brunelli: Venè para su Buralli, ma nulla può il portiere ligure sulla conclusione da fuori sempre di Buralli, in power play, per il 2-1 maremmano. La discesa a sinistra di Brunelli è poi conclusa dal capitano con un diagonale imprendibile, per il 3-1 che manda le squadre al riposo. Ad inizio ripresa il gol del 4-1 che taglia le gambe al Sarzana: appena pochi secondi e sul tiro di Buralli ci pensa Guarguaglini a deviare di giustezza in rete. Il Castiglione diventa così padrone della pista: Brunelli segna da fuori, Tognacca accorcia su allungo di Del Gatto. Poi va in gol anche Montauti, e dopo il rigore di Pistelli parato, ancora Montauti fissa il definitivo 7-2.

L’under 19 era stata protagonista di una partita bellissima, contro i Pumas Viareggio imbattuti e che avevano rifilato caterve di gol agli avversari. La partita è stata in bilico a lungo con il botta e risposta tra Marchetti per i versiliesi e Brando Santoni per il Castiglione. Nel finale la doppietta di Carrieri fissava il punteggio sul 4-2 per gli ospiti. Nulla da fare per l’under15: troppo superiori i Pumas Viareggio che hanno battuto nel recupero i biancocelesti per 10-0.

Campionato serie A2 girone B

Blue Factor Castiglione-Gamma Innovation Sarzana 7-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Federico Buralli, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

GAMMA INNOVATION SARZANA: Francesco Venè, (Mattia Andreoni); Alessandro Ungari, Matteo Pistelli, Lorenzo Angeletti, Jacopo Baldocchi, Ottavio Ponti, Alessio Lavagetti, Mirko Tognacca, Flavio Del gatto. All. Matteo Pistelli.

ARBITRO: Mauro Donato di Salerno.

RETI: pt (3-1)7’09 Ungari (S), 7’15 e 20’27 Buralli (C), 23’10 Brunelli (C); st 0’08” Guarguaglini (C), 9’25 Brunelli (C), 12’59 Tognacca (S), 12’47 e 17’34 Montauti (C).