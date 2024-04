Hockey serie A2, al Casa Mora il Castiglione sfida il Forte dei Marmi

Per la Blue Factor altra gara decisiva. Il presidente Pericoli: «Dobbiamo ripetere la gara di Prato». La serie B in trasferta a Prato. Play off per l’under17 e under15. Recupero per l’under13

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora la Blue Factor cerca altri punti salvezza: alle 19 arbitro Massimo Nucifero di Viareggio, il Castiglione aspetta il Versilia HockeyForte, per quella che è a tutti gli effetti un’altra gara decisiva. I biancocelesti di Massimo Bracali rinfrancati dal successo di sabato scorso a Prato, non vogliono fermarsi. Una sfida importantissima contro i rossoblù di Roger Molina, anche loro impegnati a guardarsi alle spalle: all’andata il Castiglione centro la vittoria per 6-2 (reti maremmane con la doppietta di Onori, quella di Guarguaglini e gol di Piro e Brunelli, mentre per il Forte in gol Reinuba Ballestero e Tommaso Giovannelli). Fiducioso il presidente del Castiglione Marcello Pericoli: «La squadra sta bene e lo dimostra la gara fatta a Prato con il ritorno al successo dopo tanto tempo. Il nostro campionato è a una svolta e dobbiamo fare bene anche contro il Forte dei Marmi. Sono convinto che i ragazzi daranno tutto quello che hanno».

La squadra di serie B dopo il turno di riposo, gioca domenica a Prato alle 18 arbitro Massimo Cardelli di Viareggio. L’under17 dopo la sconfitta nella gara d’andata (4-3) del turno dei playoff per il 3 e 4 posto, rende visita Versilia HockeyForte. L’under15 attende al Casa Mora, alle 15 arbitro Matteo Galoppi di Follonica, i Pumas Ancora Viareggio per i playoff del 1 e 2 posto: i versiliesi hanno vinto la prima gara per 5-0. L’under13 recupera la 14esima giornata, domenica alle 10 arbitro Matteo galoppi di Follonica, ospitando il Prato.