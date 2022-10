Hockey, la Blue Factor vince il derby contro l’Acea

Al Casa Mora bella partita: la decide Buralli su punizione a due minuti dalla fine



Castiglione della Pescaia: Bella e entusiasmante partita al Casa Mora: alla fine nel derby di Coppa Italia di serie A2 la spunta la Blue Factor che batte l’Acea Follonica per 6-5, con il Castiglione che vola in testa alla classifica del girone. Gara intensa, ricca di colpi di scena e in equilibrio fino alla fine. Nel Castiglione squalificato capitan Brunelli e il tecnico Alberto Aloisi, in panchina va Alessandro Brizzi. Nel Follonica l’allenatore Franco Polverini si affida alla coppia di A1 Bonarelli-Cabiddu.

L’inizio è di studio con la difesa a zona dei padroni di casa che mette in crisi il Follonica. In cattedra i portieri, Saitta nei biancocelesti, e Mugnaini e poi Ernesto Maggi negli azzurri del Golfo. Il match si sblocca dopo 13’: Piro dal vertice sinistro in diagonale insacca l’1-0. Il Follonica stenta a reagire e il Castiglione raddoppia al 16’. Buralli penetra centralmente e dal limite dell’area non lascia scampo al portiere. Poi contropiede ancora del Castiglione: Piro spara fuori ma sulla respinta della sponda Perfetti sul secondo palo riesce ad agganciare e mettere in rete, 3-0. A questo punto gli ospiti si scuotono. Bonarelli dalla sua metà pista spara un bolide, il tocco di Buralli sulla traiettoria fa rimbalzare la pallina e mette fuori causa Saitta, 3-1. Il Castiglione allunga ancora. Il solito Buralli spinge e serve al limite Peerfetti, Mugnaini vola e respinge ma in tap-in ancora Perfetti mette dentro, 4-1 al 23’. Nell’ultimo minuto di tempo succede di tutto. Cabiddu serve in aerea Bonarelli, rimasto solo, e il tiro fulmina Saitta, 4-2. Perfetti a tre secondi dalla sirena, alla balaustra attacco aggancia Cabiddu, beccandosi il blù. Saitta vola sulla punizione di Bonarelli. Ad inizio ripresa a pochi secondi dalla fine del power play, ci pensa Polverini servito da Cabiddu a bucare il portiere castiglionese per il 4-3. L’inerzia sembra passare definitivamente al Follonica, con il ritmo del Castiglione che cala. Il fallo di Montauti che abbatte Bonarelli vale il penalty, e il capitano del Follonica, tripletta, non sbaglia, 4-4 all’8’. Il Follonica però spreca il nuovo rigore del possibile sorpasso, pattino in area, Saitta stoppa Bonarelli.

I biancocelesti (in maglia biancorosa per l’occasione) resistono e tornano avanti al 14’, per un altro fallo con il pattino in area azzurra. Buralli è glaciale e dal dischetto fulmina con una cannonata Maggi, 5-4. Le azioni si susseguono, fra parate e qualche errore clamorosa. Al 21’ il nuovo pareggio del Follonica: Cabiddu dalla distanza tira in porta, Saitta respinge corto e Polverini è un rapace e insacca il 5-5. Bonarelli aggancia Buralli in ripartenza e si becca il blù. Lo stesso Buralli dai 7 metri e 40 non lascia nuovamente scampo a maggi e segna il 6-5 a due minuti dalla fine. L’ultima emozione sul 10° fallo del Castiglione: Saitta ferma Cabiddu e sigilla la vittoria e primato.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Federico Buralli, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luca Mantovani, Emanuele Perfetti. All. Alessandro Brizzi.

ACEA FOLLONICA: Marco Mugnaini, (Ernesto Maggi); Mattia Polverini, Matteo Faelli, Francesco Margheriti, Adriano Maggi, Claudio Bracali, Jacopo Mariotti, Alberto Cabiddu, Oscar Bonarelli. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Carlo Iuorio di Salerno.

RETI: pt (4-2) 12’58 Piro (C), 16’47 Buralli (C), 18’59 Perfetti (G), 22’09 Bonarelli (F), 22’56 Perfetti (C), 24’58 Bonarelli; st 1’54 Polverini (F), 14’01 Buralli (C), 7’06 Bonarelli (F), 13’36 rig. Buralli (C), 20’36 Polverini (F), 22’37 pp Buralli (C).