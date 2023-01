Hockey: L'Hobbystore s'arrende al Forte dei Marmi

Grosseto: All’Hobbystore Circolo Pattinatori Grosseto non basta un bel primo tempo per fermare il Forte dei Marmi nella quarta giornata del campionato di serie A2. I ragazzi di Carlo Gucci nella prima parte di gara si sono portati in vantaggio per ben tre volte, con Saitta, dopo appena 36 secondi, Battaglia e con un rigore di capitan Saitta, ma hanno fallito molte occasioni per allungare. I versiliesi sono riusciti ad andare al riposo sul 3-3 e nella ripresa hanno firmato un break che li ha portati a chiudere la partita dopo appena dieci minuti. Bicicchi e Lombardi, tra il quarto e il quinto minuto di gioco, hanno consentito agli ospiti un doppio vantaggio.



Al 6’ l’Hobbystore ha la possibilità di accorciare con un tiro diretto, ma Raffaello Ciupi ferma con i gambali il tentativo di Bianchi; un minuto è Battaglia a non capitalizzare il tiro diretto. All’11’ Bruni ferma la punizione di Lombardi, ma dal possibile 4-5, i grossetani si ritrovano nel giro di un minuto sul 3-7. Il Circolo Pattinatori, si vede fermare dall’ex Raffaello Ciupi i tentativi di Gucci e Battaglia e per lunghi tratti perde la cattiveria agonistica che ha caratterizzato il primo tempo. Negli ultimi due minuti però una doppietta di Matteo Battaglia rianima i padroni di casa, che chiudono sul 5-7 che lascia un po’ d’amaro in bocca per il brutto inizio di secondo tempo.

Hobbystore Cp Grosseto-SGS Forte dei Marmi 5-7

HOBBYSTORE: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Gucci, Nerozzi, Alfieri, Battaglia, Bianchi. All. Marco Ciupi.

SGS FORTE DEI MARMI: Raffaello Ciupi, Bertozzi; Lombardi, Chereches, Poletti, Bicicchi, Ambrosio, Reinuba, Cacciaguerra, Giovannelli. All. Massimo Mori.

ARBITRO: Mario Trevisan.

RETI: nel p.t. 0’36 Saitta, 7’10 Chereches, 13’52 Battaglia, 16’56 Poletti, 18’12 Saitta (rig.), 23'24 Lombardi; nel s.t. 3’25 Bicicchi, 4’29 Lombardi, 10’36 Reinuba, 11’49 Poletti, 22’51 Battaglia, 23’03 Battaglia.

NOTE: espulsione temporanea di Ciupi, Gucci.