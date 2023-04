Hockey: l'Edilfox cerca una storica semifinale contro Sarzana

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox sta vivendo una stagione straordinaria, che può diventare storica sabato sera. I ragazzi di Michele Achilli, sulla pista amica Mario Parri di via Mercurio (inizio alle 20:45), hanno la ghiotta occasione di chiudere in due incontri i quarti di finale contro il Gamma Sarzana, grazie alla vittoria esterna di mercoledì al Vecchio Mercato (5-2 il finale) con una prestazione da squadra di rango, spietata in attacco e impenetrabile in difesa.



Saavedra e compagni, di fronte al loro pubblico, che ultimamente è stato il sesto giocatore in campo, hanno la possibilità di riscrivere la storia della società biancorossa. In oltre settant’anni di vita il Cp è salito solo una volta sul podio (nel 1975 alle spalle di Novara e Breganze), ma non ha mai partecipato a una semifinale scudetto. Nell’entourage biancorosso c’è la massima cautela per la seconda sfida contro i liguri, che metteranno il cuore oltre l’ostacolo dopo il netto scivolone interno, anche se l’Edilfox ha dimostrato una grande maturità, la giusta grinta e la concentrazione necessaria, che non ha mai fatto perdere di vista l’obiettivo.

La squadra grossetana vuole archiviare la serie con i liguri e cominciare a pensare al prossimo avversario (Trissino o Valdagno, che domenica disputeranno gara3), anche perché potrebbe essere rischioso arrivare alla bella di mercoledì 3 maggio, anche se si giocherà nuovamente sulla pista del centro sportivo di via Mercurio. E a proposito di pubblico, per sabato sera è atteso un altro tutto esaurito, che servirà ad aumentare la febbre per l’hockey in città.

«Il Circolo Pattinatori è un vanto dello sport grossetano», ha detto l'onorevole Fabrizio Rossi in sede di presentazione dei playoff e sabato i ragazzi biancorossi cercheranno di rendere ulteriormente orgogliosa la città.





«Siamo consapevoli che Sarzana cercherà di rimettere in piedi la serie – sottolinea l’allenatore biancorosso Michele Achilli - per questo serviranno massima concentrazione, determinazione per chiudere subito i conti e festeggiare una semifinale che ci ripagheranno dei sacrifici fatti nel corso dell’anno. Portarla alla terza partita sarebbe un grosso rischio, che onestamente non voglio correre. Per centrare il nostro obiettivo mi aspetto l’ormai solito importante apporto del pubblico, che con la sua passione può essere determinante per l’esito finale di gara 2».

Mister Achilli sta seguendo con attenzione l’evolversi dell’infortunio di Alessandro Franchi, insostituibile pedina dello scacchiere biancorosso, uscito a Sarzana a quindici minuti dalla fine, dopo aver subito una forte contusione a un ginocchio. Il giocatore originario di Follonica si è sottoposto ad alcuni esami strutturali che sembrano aver scongiurato lesioni. «La presenza di Alessandro – sottolinea Achilli - è in forte dubbio. Al momento direi di no, ma speriamo che sabato sera la situazione possa migliorare».

Gli altri giocatori sono a disposizione: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Cabella. Sarzana dovrà fare a meno di Francesco De Rinaldis, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato per un fallo su Paghi.

Arbitri: Matteo Galoppi e Louis Antony Hyde.

Il quadro dei playoff.

Preliminari: Valdagno-Bassano 4-3, 1-1; Vercelli-Monza 4-3, 4-3.

Quarti di finale. Gara1: Valdagno-Trissino 6-3, Galileo Follonica-Gds Impianti Forte dei Marmi 2-1 (dopo tempi supplementari), Gamma Sarzana-Edilfox 2-5, Engas Vercelli-Wasken Lodi 1-3.

Gara2: Trissino-Valdagno 3-0, Edilfox Grosseto-Gamma Sarzana, Gds Forte dei Marmi-Galileo Follonica, Wasken Lodi-Engas Vercelli. Gara3:domenica 30 aprile Trissino-Valdagno.

Semifinali: 10/5, 13/5, 17/5, ev. 20/5, ev. 24/5.

Finale 27/5, 31/5, 3/6, ev. 7/6, ev. 10/6.