Hockey: Il ToscoService Cp s'arrende sulla pista del Cgc Viareggio nella nona giornata di serie B

Grosseto: Terza sconfitta consecutiva per il Circolo Pattinatori ToscoService Grosseto, superato sulla pista del Centro Giovani Calciatori Viareggio per 6-4, al termine di una partita sfortunata per i colori biancorossi. I ragazzi di Fabio Bellan, che dopo sei minuti della ripresa si sono trovati in vantaggio per 4-3, grazie alla rete di Alessandro Bardini, hanno subito negli ultimi 12 minuti le reti che li hanno condannati alla sconfitta: al 13º è arrivato il pareggio di Leonardo La Peta, a sei minuti e mezzo dalla fine il vantaggio di Lorenzo Larini, prima della rete di Matteo Facchini a 54 secondi dal termine.

I biancorossi, che hanno disputato una buona partita, recriminano soprattutto per aver sbattuto più volte contro i pali della porta difesa dal grossetano Luca Peruzzi Squarcia. Marco Bianchi e Matteo Faelli, nel primo tempo, hanno ribaltato il gol iniziale di Matteo Facchini, mentre lo stesso Faelli, all’inizio della ripresa, ha firmato il momentaneo 3-3. Una sconfitta insomma amara per il Circolo Pattinatori che rimane solo soletto in penultima posizione nel girone D della serie B. La situazione per la conquista dei playoff si fa onestamente difficile, anche se i grossetani proveranno fino all’ultimo a ribaltare la situazione, dovendo misurarsi con il fanalino Prato (7 aprile in trasferta) e successivamente con il Viareggio sulla pista di via mercurio, prima delle trasferte conclusive a Forte dei Marmi e Castiglione della Pescaia. Serve sicuramente un’inversione di tendenza. Le doti tecniche ci sono basta solamente crederci.



La classifica: Castiglione 21; Viareggio Hockey 13; Rotellistica Camaiore, Versilia Forte, Cgc Viareggio 12; ToscoService Grosseto 9; Prato 1.

Cgc Viareggio-ToscoService Grosseto 6-4.

CGC VIAREGGIO: Peruzzi Squarcia; Larini, Gabriele Facchini, Matteo Facchini, Simonetti, Antonini, Pellegrini, Palla, La Peta. All. Andrea Facchini.

TOSCOSERVICE GROSSETO: Irace, Bruni; Giabbani, Bianchi, Faelli, Bardini, Nerozzi, Burroni, Alfieri. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Matteo Righetti.

RETI: nel p.t. 6’32 Matteo Facchini, 18’10 Bianchi, 19’03 Faelli, 21’44 Antonini; nel s.t. 4’ Palla, 4’36 Faelli, 6’ Bardini, 13’ La Peta, 18’23 Larini, 24’06 Matteo Facchini.