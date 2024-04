Hockey: Il Cp Grosseto U11 chiude la stagione regolare con 206 reti

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto chiude nel migliore dei modi la regular season del campionato under 11, superando alla pista di via Mercurio l’Hockey Sarzana B con un rotondo 16-1. Un risultato mai in discussione (il primo tempo si è chiuso sul 10-0), importante non tanto per la classifica, visto che i piccoli biancorossi hanno in tasca da qualche giorno il pass per le finali nazionali. quanto per il fatto che con questo bottino i ragazzi e la ragazze di Mario Bellan sono riusciti a superare la fatidica quota 200 reti (arrivando per l’esattezza a 206) in campionato, un’impresa davvero prestigiosa per un gruppo che sta crescendo a vista d’occhio e che nella finali nazionali che si svolgeranno a fine maggio a Camaiore cercherà di recitare la sua parte.

Continua intanto a far scalpore il reclamo presentato da Sarzana avverso alla posizione delle due bambine che fanno parte del roster, Alice Sorbo (seconda miglior realizzatrice con 57 reti, dietro a Spinosa con 75) e Viola Ugas (ha chiuso a 14), che nello scorso settembre avevano ottenuto una regolare deroga dalla federazione sport rotellistici per giocare con i maschi nel campionato inferiore, relativamente alla prima fase della stagione. La società ligure, che ha chiuso al quarto posto ed è rimasta fuori, nei giorni scorsi è tornata sull’argomento chiedendo di annullare le partite dei biancorossi per posizione irregolare di Alice e Viola, entrambe del 2013, ma destinate inizialmente nella U13, categoria meno consona alle loro doti fisiche. Un ricorso che ha infastidito la società del presidente Stefano Osti, in difesa della quale è addirittura intervenuta la commissione delle pari opportunità e tutta la città che si è schierata al fianco delle due bambine e della loro voglia di fare sport e di divertirsi con l’hockey su pista.

La classifica finale: Camaiore 54; Cp Grosseto 46; Follonica 39; Sarzana A 38; Viareggio Hockey 25; Cgc Viareggio 24; Prato 15; Siena 9; Sarzana B 5; Versilia Forte dei Marmi 2.