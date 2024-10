Sport Hockey: arriva il Forte dei Marmi per contendersi la Super Coppa 8 ottobre 2024

Follonica: Primo impegno ufficiale per l'Innocenti Costruzioni Follonica, atteso il Forte dei Marmi mercoledì alle ore 20.45 al Pala Armeni per la finale di andata di Super Coppa Italiana. I versiliesi detentori sia della Coppa Italia che del titolo di Campioni d'Italia cercheranno di aggiudicarsi l'ultimo trofeo della stagione scorsa, primo di quella che andrà ad iniziare sabato prossimo. I bianco/azzurri invece, guidati anche quest'anno da Sergio Silva, hanno il compito di portare a casa il loro primo trofeo dopo aver sfiorato proprio nella stagione passata sia la Coppa Italia, proprio contro il Forte dei Marmi che la WSE Cup contro l'Igualada. La società ha inserito nella rosa di Silva sia Max Thiel che Alessandro Franchi, provenienti entrambi dal CP Grosseto, proprio per raggiungere l'obbiettivo, fino ad oggi sfuggito, di un trofeo che manca ormai dal 2018.



